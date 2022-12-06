Глава РЭО встретился с волонтерами и ответил на их вопросы

В рамках мероприятия глава РЭО вместе с его участниками посетил игры, мастер-классы и лекции, которые были подготовлены при поддержке компании.
Как рассказал Денис Буцаев, молодые люди показали заинтересованность темой переработки отходов, при этом многие поделились своими идеями, как при помощи нехитрых средств можно дать им вторую жизнь.
«Эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде. А со стороны РЭО мы всегда будем рады поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических вопросов и, конечно, вопросов утилизации твердых коммунальных отходов и снижения объемов их захоронения. Все это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России», — заверил глава РЭО.
РЭО организовал мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.
Кроме того, в программе были лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов, на закрытом модном показе коллекции «апсайкл» при поддержке РЭО.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».