Глава РЭО встретился с волонтерами и ответил на их вопросы

«Эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде. А со стороны РЭО мы всегда будем рады поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических вопросов и, конечно, вопросов утилизации твердых коммунальных отходов и снижения объемов их захоронения. Все это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России», — заверил глава РЭО.