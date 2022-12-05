Успей купить квартиру в ипотеку под 0,1%

По данным «РИА Новости», Минфин России не видит смысла продлевать льготную ипотеку на новостройки. Действие ипотечной госпрограммы завершится 31 декабря 2022 года. Но даже если программу продлят, вопрос о том, будет ли она доступной всем заемщикам, остается открытым. Скорее всего, господдержка станет точечной и не будет распространяться на всех граждан, также изменится и ставка. Если же её отменят, то ставка по ипотеке на квартиру в новостройке вырастет с 5-7% до 10-11% годовых, а ежемесячный платёж увеличится почти вдвое. Что конечно же снизит доступность покупки нового жилья для многих.
Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры, сейчас самое время это сделать. Тем более на сегодняшний день, кроме стандартных ипотечных программ с государственным субсидированием, есть и более выгодные предложения. Например, один из крупнейших застройщиков Уфы, ГК «Первый Трест», продлил для своих клиентов выдачу субсидированной ипотеки под 0,1% по 31 декабря 2022.
— По аналитике более 30% федеральных девелоперов уже свернули программы субсидированной ипотеки от застройщика. Мы же, понимая всю важность доступной ипотеки, решили продлить специальные условия кредитования до конца года. И все желающие купить новую квартиру в центре Уфы, могут приобрести квартиры в доме Consul под 0,1% на весь срок ипотеки. Эта программа даёт возможность снизить ежемесячный платеж по ипотеке, сэкономленные деньги можно направить на ремонт в новой квартире, оплату аренды жилья до переезда или другие цели, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках программ «Льготная ипотека 2020», «Семейная ипотека» и классическая ипотека. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, а по программам с господдержкой — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15%, кредит предоставляется сроком до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, либо в офисах продаж ГК «Первый Трест»: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 и ул. Энтузиастов, строение 9 (вход с улицы Р. Нуреева). Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.
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