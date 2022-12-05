Успей купить квартиру в ипотеку под 0,1%

По данным «РИА Новости», Минфин России не видит смысла продлевать льготную ипотеку на новостройки. Действие ипотечной госпрограммы завершится 31 декабря 2022 года. Но даже если программу продлят, вопрос о том, будет ли она доступной всем заемщикам, остается открытым. Скорее всего, господдержка станет точечной и не будет распространяться на всех граждан, также изменится и ставка. Если же её отменят, то ставка по ипотеке на квартиру в новостройке вырастет с 5-7% до 10-11% годовых, а ежемесячный платёж увеличится почти вдвое. Что конечно же снизит доступность покупки нового жилья для многих.