«Пусть их сажают»: Хабиров раскритиковал ремонт дорог в СНТ Башкирии за 50 млн рублей

Сегодня, 5 декабря, Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии раскритиковал работу по отсыпке дорог в СНТ. Он поручил отправить все документы в прокуратуру.
— Я прошу, чтобы слышала Уфа и слышал Чишминский район. Мы выделили на садоводов в этом году в первый раз 50 миллионов рублей. Нет ничего проще на 50 миллионов сделать отсыпку. Контрольное управление выехало, посчитало — на 6 сантиметров меньше отсыпали. Вот даже с этих 50 миллионов, значит, куда-то прошло, — Радий Хабиров.
В свою очередь начальник контрольного управления Александр Линкевич сообщил, что на данный момент проводится проверка, была также организована встреча с подрядчиком, заказчиками.
— Все материалы какие есть оформляйте и за вашей подписью в прокуратуру отправляйте. Отправляйте в прокуратуру, если там уголовное преступление, то пусть их сажают. […] В феврале в марте мы встречались с садоводами. Тогда мы им пообещали. Что я им скажу? 50 миллионов дали, а половину разворовали? — Радий Хабиров
В 2022 году на ремонт подъездных путей к 77 садовым товариществам Башкирии было выделено 50 млн рублей. Объекты требующие ремонта определила специальная комиссия в которую вошли представители муниципалитетoв, регионального минтранса и союза садoводов республики. В Уфе ремонт коснулся девяти товареществ в Демском и Октябрьском районе города.
Дорогие это не единственные проблемы дачников. В сентябре в Калининском районе Уфы из-за долгов одного СНТ от электроэнергии отрезали все близлежащие сады. Их жители перекрыли местную дорогу, чтобы привлечь к проблеме внимание.