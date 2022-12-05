«Пусть их сажают»: Хабиров раскритиковал ремонт дорог в СНТ Башкирии за 50 млн рублей

В 2022 году на ремонт подъездных путей к 77 садовым товариществам Башкирии было выделено 50 млн рублей. Объекты требующие ремонта определила специальная комиссия в которую вошли представители муниципалитетoв, регионального минтранса и союза садoводов республики. В Уфе ремонт коснулся девяти товареществ в Демском и Октябрьском районе города.