В Уфе жители массово вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за отключения электричества

Сегодня, 20 сентября вечер в Уфе был спокойным далеко не у всех. так жители ряда СНТ в Калининском районе остались без света якобы из-за долгов СНТ-28. В соцсетях стали появляться видео большого скопления людей, стоящих посреди улицы и перекрывших движение, в кадре находилась и машина полиции. Как сообщалось в комментариях на место приехал даже ПАЗик с ОМОНом.