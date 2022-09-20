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В Уфе жители массово вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за отключения электричества

20 сентября 16:50
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @bdtprb
В Калининском районе Уфы из-за долгов одного СНТ от электроэнергии отрезали все близлежащие сады, однако местные вышли и перекрыли улицу, видео появилось в соцсетях 20 сентября.

Сегодня, 20 сентября вечер в Уфе был спокойным далеко не у всех. так жители ряда СНТ в Калининском районе остались без света якобы из-за долгов СНТ-28. В соцсетях стали появляться видео большого скопления людей, стоящих посреди улицы и перекрывших движение, в кадре находилась и машина полиции. Как сообщалось в комментариях на место приехал даже ПАЗик с ОМОНом.

Однако спустя непродолжительное время свет в садовых товариществах Калининского района Уфы включили, комментарий по ситуации появился и в официальном телеграм-канале мэрии Уфы, там было размещено сообщение из телеграм-канала Михаила Замурагина, который и пояснил, что в связи с имеющейся задолженностью в 25 садовых товариществах ОСТ ОАО УМПО, находящихся на отдаленных территориях Калининского района, была временно прекращена подача электроэнергии. Однако сейчас подача электричества восстановлена.

Замурагин также сообщил, что на завтра запланировано совещание по долгам, вопрос остается на контроле городских властей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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