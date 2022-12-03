В Турции не дали доработать комментатору чемпионата мира по футболу

В Турции комментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы на матче Канада — Марокко (1:2), он не вышел в эфир на второй тайм, сообщает «Советский спорт».
Как сообщает источник, такое наказание вместе с предупреждением было предпринято, так как комментатор упомянул бывшего турецкого футболиста Хакана Шукюра, который стал запрещенным лицом после того, как стал оппозиционером действующего правительства.
На канале уверяют, что данные решения окончательные и не будут пересмотрены в худшую для журналиста сторону.