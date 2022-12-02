Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»

Вся пятерка экстренно покинувших минувшей весной легионеров начала этот сезон плохо. Хуже всего дела у Филиппа Ларсена. Датчанин понял, что таких денег как в КХЛ ему нигде не дадут и вернулся в родной клуб «Эсьбьорг», где стал капитаном команды. Сезон у датчанина пока, к сожалению, не складывается совсем. Команда в нижней части турнирной таблицы, а статистика Ларсена: 20 игр 2+3 и минус -5. И это в датском-то чемпионате. И это от «полузащитника», впрочем, у себя дома он скоростных проходов почти не делает. Партнеры не те. И скорости другие. Команда у Ларсена титулованная, многократный чемпион Дании, но в нынешнем году состав слабый: сложно на что-то претендовать. Хотя Ларсен наслаждается своим домом, который он любит больше всего.