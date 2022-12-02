Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»

После того как узнал, что супруга получила стипендию на обучение в магистратуре в одном из вузов Парижа, мы приняли решение ехать во Францию. И сразу же пришла мысль, что можно съездить, заодно, и в Женеву, посмотреть игру экс-«юлаевцев». Расстояние от Парижа до Женевы — 540 км, на скоростном поезде это чуть более трех часов, при том что часть дороги проходит по живописным местам, очень похожим на зауральскую Башкирию. Хоккей — не был единственной причиной вояжа, но этот фактор учитывался.
Вся пятерка экстренно покинувших минувшей весной легионеров начала этот сезон плохо. Хуже всего дела у Филиппа Ларсена. Датчанин понял, что таких денег как в КХЛ ему нигде не дадут и вернулся в родной клуб «Эсьбьорг», где стал капитаном команды. Сезон у датчанина пока, к сожалению, не складывается совсем. Команда в нижней части турнирной таблицы, а статистика Ларсена: 20 игр 2+3 и минус -5. И это в датском-то чемпионате. И это от «полузащитника», впрочем, у себя дома он скоростных проходов почти не делает. Партнеры не те. И скорости другие. Команда у Ларсена титулованная, многократный чемпион Дании, но в нынешнем году состав слабый: сложно на что-то претендовать. Хотя Ларсен наслаждается своим домом, который он любит больше всего.
Другой экс-«юлаевец» Сакари Маннинен подписал односторонний контракт с Лас-Вегасом, но сейчас играет не в НХЛ, а в АХЛ. 17 игр и 2+10 при минус 7. Но адаптация для Маннинена в другой команде проходит, обычно, не просто: думаю, он еще получит свой шанс проявить себя в Лас-Вегасе, у которого все хорошо сейчас. Остальные экс-«юлаевцы» играют в Швейцарии.
Первый покинувший команду в марте этого года Маркус Гранлунд играет в «Лугано»: лидер команды: 23 игры 10+10. При этом не стоит делать «снисхождение» на швейцарский чемпионат: сейчас он вполне сопоставим с КХЛ, а может и превышает его по уровню.
Юха Метсола играет за «Клотен»: этот многократный чемпион прошлых лет, все время встававший на пути швейцарского золота для В. Быкова и А. Хомутова в 1990-х гг., только в этом сезоне вернулся в высший дивизион (NLA). Метсола играет нестабильно: процент отраженных бросков менее 90%, хотя команда борется за плей-офф, что, для нее, уже неплохо.
Ну, а Умарк и Хартикайнен играют вместе в «Серветте». В Уфу Умарка привел Харти, а тут, получилось, наоборот. У обоих старт сезона не заладился: достаточно сказать, что у них были самые плохие показатели по плюс-минус и это в команде, которая лидирует в чемпионате. Но сейчас дела налаживаются. Статистика у обоих хорошая, но не выдающаяся: по 20 очков в 24 матчах. У Хартикайнена 13 голов, он один лидеров лиги, а у Умарка 6+14. Но еще не вечер и оба намерены прибавлять и выходить на оптимальные кондиции к плей-офф.
«Серветт» — лидер чемпионата и хозяева клуба явно намерены сделать его чемпионом, впервые в истории. Под эту цель в 2020 г. Умарк и переходил в этот клуб, но тогда в финале «Серветт» проиграл «Цугу», а Умарк из-за болезни пропустил несколько финальных игр. Кстати, за «Цуг» Умарк успел также поиграть и стал лучшим бомбардиром чемпионата, но это было еще до «Салавата». После «Серветта» Умарк уехал на год в родной «Лулео», провел прекрасный сезон, но команда обидно проиграла седьмой чемпионский матч в финале «Ферьестаду».
Я посетил матч «Серветта» с Берном и мне понравилась и игра, и скорости, и атмосфера. Берн, кстати, самая посещаемая командой Европы: по 16 тыс. чел. собирают на своей арене.
У «Серветта» же очень старая арена Les Vernets, которую не сравнить с «Уфа-Ареной». Вмешает более 7,1 тыс. чел. и 25 ноября она была заполнена. Билеты достаточно дорогие, от 23 швейцарских франков (примерно равен евро) и до нескольких сотен. На места не за воротами билеты стоят от 40-50 франков. Шоу организуется красочно, вплоть до вылетающего кондора — символа команды. К тому же в этот вечер провожали многолетнего капитана команды Горана Безину, который большую часть карьеры провел в Женеве, но успел несколько игр сыграть в НХЛ и поиграл год в КХЛ.
Женева исторически известна как центр Реформации, а ее символом долгое время считался Жан Кальвин, это, если грубо говоря, Карл Маркс XVI в., громивший папские установления и производивший революцию в христианстве. А Мигель Серветт — это ученый и свободомыслящий человек, которого сожгли на медленном огне просто за его альтернативные взгляды. По указанию, конечно же, Кальвина.
Сильный состав: швейцарцы на фоне СВО вообще подсуетились достаточно неплохо и расширили квоты на легионеров. Как следствие, к ним переехали многие именитые игроки из российских клубов. Легионерский состав у Женевы сильнее чем был у «Салавата» пару лет назад. Судите сами.
Член тройного клуба и капитан сборной Финляндии Вальтери Филлпула (лидер по очкам в лиге сейчас), капитан сборной Швеции защитник Хенрик Товернесс. Плюс пара добротных канадцев, защитник сборной Финляндии и вратари, с опытом игры за сборную Швейцарии. А еще несколько активных и креативных местных нападающих. Ну и, конечно же, Умарк и Хартикайнен.
25 ноября, впрочем, не был днем «Серветта». Берн грамотно построил игру вторым номером и меньше ошибался в защите. В итоге в середине третьего периода счет был 0-3. Причем второй гол был забит из-за невыдержанности Хартикайнена, которые применил почти удушающий прием (в Уфе он также делал нередко) оппоненту и получил 4 мин штрафа. За это Берн наказал его команду. Все, на что сподобились женевцы — отыграть одну шайбу.
Умарк и Хартикайнен играют в разных звеньях. Умарк во втором, Харти в третьем. В большинстве их сводят в первую бригаду, но ей не дают играть две минуты. Оно и логично: темп теряется и временем на льду нужно дорожить.
В «Серветте» строят сильную команду, а не команду с сильным звеном. В Уфе разницу между этими понятиями менеджеры так и не поняли, похоже. Томи Ламса также явно благоволил финнам в ущерб остальным. Чувствительное поражение «Ак Барсу» в плей-офф 2021 г. — во многом следствие этой стратегической ошибки.
В Женеве Умарк и Хартикайнен стараются и хотят себя проявить. До завершения карьеры Харти далеко, а Умарк этого делать тоже, похоже, не собирается. Умарк подвижен, Харти без лишнего веса. Чувствуется, что их полюбили местные болельщики, но это сейчас не главные звезды клуба. Больше персональных поклонников у Филлпулы и Товернеса.
Также стоит обратить внимание на судейство: меняться игрокам дают весьма вольготно, закрывая глаза на сантиметры, а вот грубость пресекают жестко. Словом, судьи не хотят показать кто в доме хозяин, но судят правильно.
В Швейцарии, как и в других странах Европы, профессиональные хоккейные клубы нацелены на коммерческую прибыль: поэтому работа с болельщиками на уровне и организация качественная. Никто денег выбивать к губернаторам или к руководителям госкорпораций не ходит: главная прибыль — это болельщики (то есть продажа билетов и атрибутики). Понятно, что население там платежеспособное, а средний класс обширен по числу. Своих болельщиков клуб любит и работает с ними. Вплоть до персональных поздравлений на экране тех, у кого день рождения в день матча.
По Уфе, думаю, точно не тоскуют, а вот по «Салавату» возможно: Умарк в первый сезон в «Серветте» точно тосковал. Впрочем, сейчас многое поменялось. Но ни тот, ни другой в «Салавате» скорее всего больше не сыграют, по понятным причинам.
Им сейчас в Швейцарии все нравится, кроме окладов. Оба получают примерно в 2,5-3 раза меньше, чем получали в Уфе. А в остальном все хорошо. Экология, комфортная среда, атмосфере приятная и домой почти каждый день можно возвращаться: жены и дети довольны, а это самое главное.
В Швейцарии команды путешествуют в основном на автобусах и чаще всего возвращаются домой даже с выездных матчей поздно ночью. До того же Берна, например, 159 км — это два часа дороги (по горным маршрутам не сильно разгонишься). Амуницию, кстати, игроки сами таскают.
Легионеры уровня Умарка и Хартикайнена не скоро появятся в Уфе, если вообще появится в ближайшие десятилетия. От этого тоскливо. Дело в том, что они привносили в Уфу свою философию и это взаимообогащение школ и традиций необходимо для развития нашего уфимского хоккея.
Но мне совершенно не хочется идеализировать и того и другого. Это добротные хоккеисты, но отнюдь не идеальные личности. Умарк меркантилен и был даже мелочен порою, но хоккеисты ведут себя так, как им позволяют это делать менеджеры. Харти охотник во всех отношениях, который не любит кочевать из клуба в клуб, но сейчас пришлось. Кстати, в Швейцарии ему так поохотится не дадут, как он мог это делать у нас в республике.
Для этих экс-«юлаевцев», думаю, Уфа — что для многих выходцев из Башкирии — нефтяные севера: средство заработать и все.
Конечно же, менеджмент из присутствия европейских звезд типа Умарка и Харти не выжал и половины, в том числе и в плане маркетинга. 0 трофеев и даже наставление нынешнего вице-премьера Д. Чернышенко выиграть Кубок Шпенглера не выполнили (большой и горький антихоккейный привет Цулыгину).
По большому счету, Умарк и Хартикайнен — это те, у которых не вышло в НХЛ и которые обеспечили себе комфортную жизнь в КХЛ. Харти отдал клубу девять лет, в свое время отказался от перехода в «ЦСКА» и вообще стал чуть-ли не легендой Уфы. Однако его отъезд во время плей-офф многие не могут ему простить, но мне его мотивы вполне понятны. Там и политика, и финансы и все остальное. Осуждать его — не хочу и не буду. Решение не поддерживаю, но принимаю и понимаю.
Умарка руководство «Салавата» не очень хотело оставлять в 2020 г. Решили, что найдут такого же и нашли… Маркуса Гранлунда. По статистике он был, действительно, не хуже, но сердце у него заморожено, а у Умарка сердце — зеленое. А это самое важное. Умарк старался в плей-офф: его серия с «Авангардом» в 2020 г. и 1+11 в 6 матчах — запомнится надолго. Кстати, Умарку предлагал один клуб КХЛ те огромные деньги, которые он просил (и это в сезон с потолком зарплат), но он отказался. В этом его респект Уфе.
Повидать этих игроков было занятно. Женева — фаворит местного чемпионата и хотелось бы, чтобы этот клуб стал чемпионом, а Умарк получил трофей. Вероятность этого высока, но все будет решаться в плей-офф.