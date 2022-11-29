mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Башкирии назвали причину странного отравления целой семьи

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI

Семья из пяти человек в Башкирии отравилась угарным газом - власти

Многодетная семья была госпитализирована, один ребенок в тяжелом состоянии находится до сих пор.

23 ноября многодетная семья из города Октябрьского едва не погибла от отравления угарным газом в многоквартирном доме оборудованном газовыми колонками. Плохо стало семье с тремя детьми одновременно и лишь по счастливой случайности отец успел вызвать скорую помощь.

Как заявила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, по предварительным данным причиной отравления стало нарушение правил пользования газовым оборудование в квартире, подача газа была аварийно остановлена для 15 квартир, которым пришлось двое суток провести без горячей воды. Сейчас в 14 квартир подали газ, еще в одну квартиру его «вернут» после того как будут устранены выявленные нарушения.

Известно, что один из пострадавших детей до сих пор находится в тяжелом состоянии.  

Стали известны подробности странного отравления многодетной семьи в Башкирии
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Клиника, лицей и центр пчеловодства»: кто застраивает лес на улице Менделеева в Уфе
Вчера, 13:53
В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова
Сегодня, 07:05
Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева
Сегодня, 07:40
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Вчера, 09:56
Глава Башкирии наградил скандальную чиновницу Ольгу Сарапулову орденом Аксакова
Сегодня, 07:32
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Вчера, 04:45