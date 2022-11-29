Власти Башкирии назвали причину странного отравления целой семьи

Как заявила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, по предварительным данным причиной отравления стало нарушение правил пользования газовым оборудование в квартире, подача газа была аварийно остановлена для 15 квартир, которым пришлось двое суток провести без горячей воды. Сейчас в 14 квартир подали газ, еще в одну квартиру его «вернут» после того как будут устранены выявленные нарушения.