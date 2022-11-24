Стали известны подробности странного отравления многодетной семьи в Башкирии

Следователи инициировали проверку по сообщению об отравлении угарным газом семьи из пяти человек, в том числе троих детей в возрасте 9,12 и 14 лет. Они выяснили, что члены семьи находились в своей квартире, когда им резко стало плохо, жильцы стали терять сознание, однако, к счастью, отец семейства успел вызвать экстренные службы. Уточняется, что эти данные предварительные.