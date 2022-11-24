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Стали известны подробности странного отравления многодетной семьи в Башкирии

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

В квартире отравившейся семьи в Башкирии обнаружили работающий газовый котел и плиту

Следователи раскрыли необычный случай в Октябрьском, где пять человек отравились и попали в больницу.

В пресс-службе республиканского следкома рассказали подробности об отравлении многодетной семьи из города Октябрьский угарным бытовым газом. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия в результате которого семья почти в полном составе попала в больницу. Об их состоянии уже рассказали в региональном минздраве.

Следователи инициировали проверку по сообщению об отравлении угарным газом семьи из пяти человек, в том числе троих детей в возрасте 9,12 и 14 лет. Они выяснили, что члены семьи находились в своей квартире, когда им резко стало плохо, жильцы стали терять сознание, однако, к счастью, отец семейства успел вызвать экстренные службы. Уточняется, что эти данные предварительные.

Сейчас на месте работают эксперты криминалисты, к работе также привлечены и работники газовой службы, которые также рекомендуют необходимые исследования. Также идет проверка исправности газового оборудования, обследуются дымоходы и каналы вентиляции на предмет наличия в них дефектов.

По данным минздрава РБ, мать детей находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина в тяжелой степени тяжести. Двое детей в тяжелом состоянии, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. 

 

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#Ирина Деревянчук
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