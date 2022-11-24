Стали известны подробности странного отравления многодетной семьи в Башкирии

В пресс-службе республиканского следкома рассказали подробности об отравлении многодетной семьи из города Октябрьский угарным бытовым газом. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия в результате которого семья почти в полном составе попала в больницу. Об их состоянии уже рассказали в региональном минздраве.
Следователи инициировали проверку по сообщению об отравлении угарным газом семьи из пяти человек, в том числе троих детей в возрасте 9,12 и 14 лет. Они выяснили, что члены семьи находились в своей квартире, когда им резко стало плохо, жильцы стали терять сознание, однако, к счастью, отец семейства успел вызвать экстренные службы. Уточняется, что эти данные предварительные.
Сейчас на месте работают эксперты криминалисты, к работе также привлечены и работники газовой службы, которые также рекомендуют необходимые исследования. Также идет проверка исправности газового оборудования, обследуются дымоходы и каналы вентиляции на предмет наличия в них дефектов.
По данным минздрава РБ, мать детей находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина в тяжелой степени тяжести. Двое детей в тяжелом состоянии, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.