Росимущество Башкирии распродает машины «золотого гаишника» со скидкой 60%

Напомним, что в августе прошлого года в Башкирии в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще пяти сотрудников ГИБДД возбудили ряд уголовных дел. По мнению следователей, фигуранты дела поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. В том же году Ильдус Шайбаков был объявлен в розыск и был задержан спустя год — в августе 2022 года.