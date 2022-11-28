Росимущество Башкирии распродает машины «золотого гаишника» со скидкой 60%

В Башкирии распродаются автомобили «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова со скидкой 60%, сообщает РБК Уфа.
В частности, автомобиль Toyota Land Cruiser 150 2014 года выпуска на данный момент продают за 1,27 миллиона рублей, хотя первоначально его питались продать за 3,1 миллиона рублей, а после цену снизили до 2,22 миллиона рублей, однако покупателей все же найти не удалось.
Кроме того, первоначальная стоимость Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018 года выпуска на аукционе составляла 2,2 миллиона рублей, а после 1,6 миллиона рублей, однако торги были признаны несостоявшимися. Теперь автомобиль выставлен за 923,2 тысячи рублей.
Напомним, что в августе прошлого года в Башкирии в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще пяти сотрудников ГИБДД возбудили ряд уголовных дел. По мнению следователей, фигуранты дела поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. В том же году Ильдус Шайбаков был объявлен в розыск и был задержан спустя год — в августе 2022 года.
К слову, у семьи «золотого гаишника» ранее уже изъяли имущество на общую сумму в 44 миллиона рублей. Они не смогли подтвердить в суде законность приобретенного имущества.