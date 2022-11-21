Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии

Льготами можно пользоваться уже с начала ноября, напомнила она на совещании в правительстве в понедельник, 21 ноября. В первую очередь в поддержке нуждаются дети участников СВО, поэтому 10 разработанных мер касаются сфера образования.
Так, уже 2450 дошкольников освобождены от платы в детских садах, 2069 учеников с пятого по 11 класс, а также студенты обеспечены бесплатным горячим питанием (начальные классы питаются бесплатно по федеральной программе).
Правительство организовало круглогодичный санаторно-курортный отдых для детей участников СВО школьного возраста, четырем семьям такие путевки уже выдали. Школьники также обеспечены бесплатной продленкой и кружками в учреждениях дополнительного образования, а студенты — местами в общежитиях.
Власти помогли получить медицинскую помощь членам семей участников СВО, а 316 граждан получили психологическую помощь. За помощью в трудоустройстве обратились 57 граждан, пяти из которых уже нашли работу.
Что касается взрослых, то 145 членов семей участников СВО получают бесплатное социальное обслуживание. 128 из них — пожилые родственники, 10 — инвалиды и семь семей с детьми-инвалидами.
Порядка 70 семей получили древесину по льготной цене. Семьи мобилизованных и участников СВО освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя транспортного средства на весь 2022 год. С 1 января семьи смогу получить сертификаты на подключение к газоснабжению номиналом не менее 100 тыс. рублей. Все семьи участников освобождены от платы за услуги по обращению с ТКО. Кроме того, они смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной по программе жилстройсбережений.