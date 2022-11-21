Полный список льгот семьям мобилизованных в Башкирии

Порядка 70 семей получили древесину по льготной цене. Семьи мобилизованных и участников СВО освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя транспортного средства на весь 2022 год. С 1 января семьи смогу получить сертификаты на подключение к газоснабжению номиналом не менее 100 тыс. рублей. Все семьи участников освобождены от платы за услуги по обращению с ТКО. Кроме того, они смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной по программе жилстройсбережений.