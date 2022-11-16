Али Даеи отказался присутствовать на ЧМ-2022 в качестве почетного гостя

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети игрока.
Иранец принял решение остаться на родине в связи с непростой внутриполитической ситуацией.
Напомним, что в стране сейчас происходят массовые волнения из-за жестких действий полиции в отношении местных женщин. После задержания одной из них за неправильное ношение хиджаба на улицы вышли тысячи людей во многих города. В настоящее время столкновения продолжаются.
Добавим, что ранее многие европейские федерации высказывали сомнения в целесообразности участия сборной Ирана в турнире, однако ФИФА не стал применять никаких санкций к команде.
По причине беспорядков пришлось отменить запланированный ранее товарищеский матч между Ираном и Россией, который мог пройти в Тегеране или Дохе.