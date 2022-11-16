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Али Даеи отказался присутствовать на ЧМ-2022 в качестве почетного гостя

Сегодня, 11:45
Фото: pxhere.com
Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи заявил, что не поедет в Катар на чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети игрока.

 

Иранец принял решение остаться на родине в связи с непростой внутриполитической ситуацией.

 

Напомним, что в стране сейчас происходят массовые волнения из-за жестких действий полиции в отношении местных женщин. После задержания одной из них за неправильное ношение хиджаба на улицы вышли тысячи людей во многих города. В настоящее время столкновения продолжаются. 

 

Добавим, что ранее многие европейские федерации высказывали сомнения в целесообразности участия сборной Ирана в турнире, однако ФИФА не стал применять никаких санкций к команде. 

 

По причине беспорядков пришлось отменить запланированный ранее товарищеский матч между Ираном и Россией, который мог пройти в Тегеране или Дохе.

#Марина Колодкина#Спорт
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