ЕР: Внимание к семьям мобилизованных - приоритетная задача партии

С того времени не прекращается постоянная работа над совершенствованием законодательства, направленная на оказание максимальных мер поддержки участникам СВО и их семьям, в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.
«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия"», - подчеркнул глава ЕР Дмитрий Медведев, сообщает rostovgazeta.ru.
Первая инициатива партии, которая была реализована еще в марте - это принятие закона о наделении участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий. Статус предоставляет военнослужащим и офицерам помощь
в виде ежемесячных выплат, льготного проезда в общественном транспорте, скидок на счета от ЖКУ, медобслуживания, санаторного обслуживания и многих других мер социальной поддержки.
Также в третьем чтении был принят законопроект о предоставлении данного статуса добровольцам - участникам СВО. Авторами закона являются секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также сенаторы и депутаты от партии.
Статус ветеранов боевых действий получат и гражданские лица, которые выполняют свои задачи на фронте. Гражданский персонал ВС РФ состоит из медиков, различных ремонтных и строительных бригад и многих специалистов из других областей. По инициативе ЕР они также получили право на получение всех социальных мер поддержки.
Помимо этого, принят еще целый ряд законов, предложенных партией «Единая Россия»: боевые выплаты защищены от списаний за долги; матери, которые привлечены на военную службу, получают повышенное пособие по уходу за ребенком, раненые военнослужащие при желании могут продолжить службу на специальных должностях.
Андрей Турчак в своем письме председателю правительства Мишустину отметил, что за 8 месяцев, которые прошли с начала СВО, партия "Единая Россия" предоставила военнослужащим и их семьям немало мер поддержки. На региональном уровне реализуется около 50 различных видов помощи - от бесплатного горячего питания в школах детям мобилизованных до налоговых льгот и единовременных выплат.
ЕР также инициировала корректировку Трудового кодекса с целью поддержать участников СВО и помочь их семьям. Согласно новым поправкам, работодатели должны сохранять рабочие места за сотрудниками, которые отправились на фронт. Кроме того, участники спецоперации теперь имеют право передавать управление бизнесом по доверенности. При расчете мер соцподдержки семей военнослужащих учитываться уровень дохода мобилизованного не будет - это также инициатива единороссов, которая была поддержана правительством, пишет сайт партии ER.RU.
“Башкортостан, несомненно, является лидером среди регионов по объему мер региональной поддержки участников СВО и их семей. Еще весной мы первыми приняли законы, приравнивающие участников спецоперации к ветеранам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами, а также о дополнительных выплатах из республиканского бюджета по два миллиона рублей семьям погибших военнослужащих.
Кроме того, мы предусмотрели дополнительный пакет региональных мер поддержки семей участников спецоперации, состоящий из 30 мероприятий. Сюда входят бесплатное питание детям военнослужащих в школах, обеспечение их продуктами, путевками в места отдыха и оздоровления, санаторно-курортное лечение для самих участников спецоперации, помощь членам их семей в трудоустройстве и многое другое.
Для мобилизованных за счет средств республиканского бюджета закуплены обмундирование, множество вещей первой необходимости. В республике успешно действует Волонтерский Штаб им. М. М. Шаймуратова, главная цель которого – помощь по хозяйству, материальная и социальная поддержка семей добровольцев и мобилизованных.
Система региональных мер поддержки военных и их семей в Башкортостане постоянно совершенствуется. Например, на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента мы планируем принять закон, освобождающий участников спецоперации и их близких от уплаты транспортного налога”, - отметил Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.