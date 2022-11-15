ЕР: Внимание к семьям мобилизованных - приоритетная задача партии

ЕР также инициировала корректировку Трудового кодекса с целью поддержать участников СВО и помочь их семьям. Согласно новым поправкам, работодатели должны сохранять рабочие места за сотрудниками, которые отправились на фронт. Кроме того, участники спецоперации теперь имеют право передавать управление бизнесом по доверенности. При расчете мер соцподдержки семей военнослужащих учитываться уровень дохода мобилизованного не будет - это также инициатива единороссов, которая была поддержана правительством, пишет сайт партии ER.RU.