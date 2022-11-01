Власти Башкирии намерены вложить 17,4 миллиона рублей в стадион Гастелло

Posted 1 ноября 2022, 03:40
Published 1 ноября 2022, 03:40
Modified 1 ноября 2022, 03:41
Updated 1 ноября 2022, 03:41
Спортивная школа имени Николая Гастелло в микрорайоне Черниковка получит 17,4 миллиона рублей. В дальнейшем в стадион, ныне переходящий в собственность республики, планируется вложить порядка ста миллионов рублей. Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер Ирек Сагитов.
Как сообщил чиновник, в настоящий момент ведется процесс по передаче имущества в республику. Финансирование школы обеспечивается для того, чтобы в дальнейшем стадион сохранил свою направленность и продолжил работу.
Отмечается, что денежные средства будут направлены на подготовку спортсменов в различных спортивных дисциплинах, а также на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.