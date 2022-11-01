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Posted 1 ноября 2022, 03:40

Published 1 ноября 2022, 03:40

Modified 1 ноября 2022, 03:41

Updated 1 ноября 2022, 03:41

Власти Башкирии намерены вложить 17,4 миллиона рублей в стадион Гастелло

1 ноября 2022, 03:40
Деньги направят на спортивную подготовку, а также проведение спортивно-оздоровительных мероприятия, сообщает вице-премьер Ирек Сагитов

 

Спортивная школа имени Николая Гастелло в микрорайоне Черниковка получит 17,4 миллиона рублей. В дальнейшем в стадион, ныне переходящий в собственность республики, планируется вложить порядка ста миллионов рублей.  Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер Ирек Сагитов. 

Как сообщил чиновник, в настоящий момент ведется процесс по передаче имущества в республику. Финансирование школы обеспечивается для того, чтобы в дальнейшем стадион сохранил свою направленность и продолжил работу. 

Отмечается, что денежные средства будут направлены на подготовку спортсменов в различных спортивных дисциплинах, а также на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

 

#Азамат Нухов#Общество#Спорт#Город
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