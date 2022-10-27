Путин поддержал письмо Абрамченко по утилизации упаковки производителями

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, предлагаемые изменения позволят уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку». Об этом он рассказал в беседе с журналистами РБК. Вместо этого контролироваться будет около двух с половиной тысяч предприятий, которые производят эту упаковку. Буцаев отметил, что итогом будет значительное упрощение работы механизма расширенной ответственности производителей как для надзорных организаций, так и для самих субъектов РОП.