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Уфимка погибла в жутком ДТП в ХМАО, сев за руль через четыре дня после получения прав

21 октября 04:19
Фото: госавтоинспекция Югры
С ней в машине, покупка которой была мечтой женщины, были кот и собака, которые также погибли, сообщает «Комсомольская правда-Югра».

33-летняя уроженка города Уфа погибла в ДТП, после которого от нового автомобиля, покупка которого была ее мечтой, осталась лишь груда металла. Женщина жила и работала в Ханты-Мансийском автономном округе Вместе с ней погибли в аварии на 73-м километре дороги «Иртыш» в Югре погибли ее домашние любимцы, кошка и собака. Произошла трагедия 15 октября, примечательно, что водительские права автоледи получила за четыре дня до рокового ДТП.

По данным ГИБДД женщина не смогла справиться с управлением автомобилем и вылетела на встречку, попав под встречную фуру. Столкновение было настолько сильным, что машина превратилась в груду металла, а водительница мгновенно скончалась, как и ее домашние любимцы, которые ехали вместе с ней.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Происшествия
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