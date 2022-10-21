Уфимка погибла в жутком ДТП в ХМАО, сев за руль через четыре дня после получения прав

33-летняя уроженка города Уфа погибла в ДТП, после которого от нового автомобиля, покупка которого была ее мечтой, осталась лишь груда металла. Женщина жила и работала в Ханты-Мансийском автономном округе Вместе с ней погибли в аварии на 73-м километре дороги «Иртыш» в Югре погибли ее домашние любимцы, кошка и собака. Произошла трагедия 15 октября, примечательно, что водительские права автоледи получила за четыре дня до рокового ДТП.