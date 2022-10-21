ТПП: Оборот вторичных ресурсов в металлургии достигает 80%

Согласно информации Торгово-промышленной палаты, в нашей стране работает примерно 10 000 пунктов заготовки вторичных ресурсов, и они оказывают довольно значительное влияние на экономику. Например, в металлургии оборот вторсырья доходит до 80%, а бумажные отходы перерабатываются на 60%.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев отметил, что по инициативе предпринимателей в ТПП начал работу комитет по экономике замкнутого цикла. А него вошли представители бизнеса практически из каждого субъекта РФ. Работа по проблеме экономики замкнутого цикла объединяет науку, бизнес, общество и власть.
Участники дискуссии подчеркнули актуальность ESG-повестки даже в сложившихся геополитических условиях. Кроме этого, они обсудили баланс между обеспечением спроса и сохранением природы, а также роль банков в мотивации бизнеса становиться зелёным.
По словам Фатеева, прогресс, в том числе новые источники энергии, не снижают актуальность экологической повестки.
Подводя итоги главного пленарного заседания, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что российский экспорт составляет 30% ВВП страны. Фатеев добавил, что Россия — не автаркия, не изолирована от остального мира. Он заметил, что создавшиеся экономические условия позволяют наладить новые отношения между правительством, бизнесом, населением.
Сообщается, что в 2022 году на форуме «Сделано в России» будут представлены примерно 130 отечественных компаний. Особое внимание на конференции уделили новой географии несырьевого экспорта.