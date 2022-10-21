Песков заявил, что власти не обсуждают возможность призыва в армию женщин из Башкирии

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к предложению призывать в армию и женщин относятся «никак», а «никаких обсуждений на этот счет не было». Незадолго до этого заявления Пескова российское Минобороны сообщало о том, что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут.