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Песков заявил, что власти не обсуждают возможность призыва в армию женщин из Башкирии

21 октября 10:24
Фото: 1MI
О том, что возможность призыва российских женщин в армию не обсуждается заявил пресс-секретарь президента Путина Песков 21 октября.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отреагировал на недавнее неожиданное предложение, прозвучавшее 20 октября от одного из депутатов Государственной Думы. Алексей Чепа, который является представителем политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» предложил взять пример с Израиля, где для женщин обязательна служба в армии. Звучало предложение депутата весьма красноречиво:

Я предлагаю начать, как в Израиле. И всех женщин также.Алексей Чепа

Тема службы в армии для женщин была поднята Алексеем Чепа в поддержку предложения о возврате прежнего срока службы в армии, вновь сделать продолжительность службы в армии двухлетней, какой она и была в России до 1 января 2008 года. Озвучил эту инициативу один из российских сенаторов Владимир Джаббаров.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к предложению призывать в армию и женщин относятся «никак», а «никаких обсуждений на этот счет не было». Незадолго до этого заявления Пескова российское Минобороны сообщало о том, что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Политика
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