«Куда едем?»: В какие регионы страны мигрируют россияне и почему это обнуляет регионы

Журналисты «Новых Известий» проанализировав данные о передвижениях граждан внутри России за 5 лет пришли к интересным и порой пугающим для профильных экспертов выводам. «Оседать» в небогатых регионах. даже расположенных близко к федеральному центру жители страны не спешат, вместо этого концентрируясь всего лишь в 17 регионах, притом, что некоторые из этих регионов являются лишь номинальными, к примеру как Московская область «объединилась» с самой столицей — из области в первопрестольную каждый день на работу едут 75% от всех граждан, которые относятся к категории трудоспособных.
Однако не только «в Москве вся сила, брат». Среди «популярных направлений» в которых движутся людские потоки также Ленинградская область с ее столицей Санкт-Петербургом и теплый Краснодарский край, который десятилетиями ассоциируется у россиян с раем, после рекламных роликов, звучавших в КВН в начале 2000-х. Привлекает переезжающих Калининградская область, тут и море и климат, правда после 24 февраля есть ряд нюансов, в регионе существенно изменилась и экономическая ситуация и транспортная доступность.
Манит тех, кто решил покинуть родной, но кажущийся не самым перспективным регион, и крымский Севастополь. Вопреки соображениям о том, что жителей РФ манит только южный климат, россияне выбирают в качестве нового места жительства Тюменскую область. За ней в рейтинге популярных направлений для переезда следует республика Адыгея, однако тут важно отметить, что это как раз тот случай «номинального региона», это близкое соседство к Краснодарскому краю и фактически принадлежность к нему. Попал в федеральный рейтинг лакомых для переезда регионов и соседний с Башкирией Татарстан, в республике фиксируется прирост населения.
Стоит отметить, безусловное лидерство остается за обеими столицами и их областями, Московской и Ленинградской и Краснодарским краем, количество переезжающих в эти пять регионов в разы больше, чем в остальные вышеперечисленные.
Доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян считает, что реальный прирост ещё больше, по той причине, что с 2011 года в России действует система учета миграции, при которой учитываются как долговременные мигранты и те, кто имеют жилье и регистрацию, и те, кто регистрируется «на новом месте» на срок от 9 месяцев и более. А это значит, что человек «отваливается» от статистики, когда у него истекает регистрация, что вовсе не означает, что человек уезжает восвояси.
Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с миграцией внутри страны сложно предположить. В Калининградской области ситуация изменилась кардинальным образом, закрылись заводы, а добраться до туда можно лишь самолетом, привлекательность Краснодарского края, по мнению экспертов, строится на приятном климате. Адыгея и вовсе бедный регион из которого люди, как из области в Москву, едут на работу в Краснодарский край. В общем эксперты и автор материала предполагают, что нашумевшие нацпроекты призванные вывести регионы на новый уровень провалились. Люди уезжают, Москва, словно вампир, живет на «свежей крови» из регионов, перепадает «людского ресурса» и Санкт-Петербургу. Краснодарский край «выезжает» на климате. А что с остальной Россией? На этот вопрос издание отвечает ответить в своей следующем аналитическом материале на данную тему.