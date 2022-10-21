«Куда едем?»: В какие регионы страны мигрируют россияне и почему это обнуляет регионы

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с миграцией внутри страны сложно предположить. В Калининградской области ситуация изменилась кардинальным образом, закрылись заводы, а добраться до туда можно лишь самолетом, привлекательность Краснодарского края, по мнению экспертов, строится на приятном климате. Адыгея и вовсе бедный регион из которого люди, как из области в Москву, едут на работу в Краснодарский край. В общем эксперты и автор материала предполагают, что нашумевшие нацпроекты призванные вывести регионы на новый уровень провалились. Люди уезжают, Москва, словно вампир, живет на «свежей крови» из регионов, перепадает «людского ресурса» и Санкт-Петербургу. Краснодарский край «выезжает» на климате. А что с остальной Россией? На этот вопрос издание отвечает ответить в своей следующем аналитическом материале на данную тему.