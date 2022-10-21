ИРИ: Жители Тывы рассказали о важных изменениях в регионе за 20 лет

В Кызыле к празднованию Нового года по лунному календарю (Шагаа) открыли новое здание Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр. Его площадь составляет 9,6 тыс. квадратных метров. Это один из самых грандиозных музейных комплексов в Восточной Сибири. В нем впервые выставлены уникальные золотые предметы, найденные в ходе археологических раскопок в Тыве.