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ИРИ: Жители Тывы рассказали о важных изменениях в регионе за 20 лет

21 октября 09:04
Журналисты холдинга 1MI и эксперты Института развития интернета провели опрос молодых жителей Республики Тыва. Они узнали, какие эпизоды современной истории региона люди считают наиболее значимыми. Исследование проводится в рамках национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».

Столица региона Кызыл — город с богатым архитектурно-историческим обликом. Здесь открыли новый терапевтический корпус Республиканской больницы № 1. В медучреждении работают также кардиологическое и неврологическое отделения и отделение клинической иммунологии. В 2020 году открылся Консультативно-диагностический центр, сообщает newsnn.ru.

В кызыльском Дворце молодежи заработали отдел ЗАГС, детский филиал ансамбля музыки и театра «Саяны» и технопарк «Кванториум». Дворец стал одним из красивейших зданий города. На первом этаже здесь расположилось хранилище камней скифского периода, стел с орхоно-енисейской рунической письменностью, петроглифов Мугур-Саргола, а также древнекаменных скульптур VI–XII веков.

В Кызыле к празднованию Нового года по лунному календарю (Шагаа) открыли новое здание Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр. Его площадь составляет 9,6 тыс. квадратных метров. Это один из самых грандиозных музейных комплексов в Восточной Сибири. В нем впервые выставлены уникальные золотые предметы, найденные в ходе археологических раскопок в Тыве.

Также в городе отреставрировали Национальный музыкально-драматический театр республики. Деньги на это поступили из федерального бюджета. Здание 1977 года постройки является памятником архитектуры, и теперь в нем капитально отремонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования, подведены коммуникационные сети.

К празднованию 100-летия единения Тывы с Россией в Кызыле было открыто Президентское кадетское училище. Строение с элементами буддийской архитектуры удачно вписалось в современный облик тувинской столицы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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