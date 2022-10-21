График отключения воды в Уфе на следующую неделю: полный список адресов домов

В Уфе на следующей неделе, а именно в период с 24 по 30 октября без холодной воды останутся десятки домов в Калининском, Октябрьском и Советском районах.
Отключения пройдут 24 октября с 10 утра до 10 вечера в жилых домах по следующим адресам:
Кроме того, 27 октября с 10:00 до 24:00 запланировано отключение холодного водоснабжения в жилых домах №№26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 по улице Транспортная.
Также 27 октября с 10:30 до 22:30 отключение холодной воды ждет жителей дома №11 по улице Рихарда Зорге.
Отключение холодной воды в районе также запланировано на 27 октября с 10:30 до 18:30 часов. Так, затронуты будут дома частного сектора по адресам: