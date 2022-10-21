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График отключения воды в Уфе на следующую неделю: полный список адресов домов

21 октября 08:26
Фото: 1MI
Отключение холодной воды ждет жителей Калининского, Октябрьского и Советского района, сообщает «Уфаводоканал».

В Уфе на следующей неделе, а именно в период с 24 по 30 октября без холодной воды останутся десятки домов в Калининском, Октябрьском и Советском районах.

Калининский район

Отключения пройдут 24 октября с 10 утра до 10 вечера в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Коьцевая 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140.
  • ул. Кремлевская 25, 27, 31, 32, 36.
  • ул. Черниковская 19/2, 25/1.

Кроме того, 27 октября с 10:00 до 24:00 запланировано отключение холодного водоснабжения в жилых домах №№26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 по улице Транспортная.

Октябрьский район

Также 27 октября с 10:30 до 22:30 отключение холодной воды ждет жителей дома №11 по улице Рихарда Зорге.

Советский район

Отключение холодной воды в районе также запланировано на 27 октября с 10:30 до 18:30 часов. Так, затронуты будут дома частного сектора по адресам:

  • ул. Ветеринарная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 10, 11, 13
  • ул. Пермская, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 37
  • ул. Пролетарская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32
  • ул. Цюрупы, 171б, 173, 175, 176, 177
  • ул. Параходская, 2, 2б, 2а, 3а, 4а, 5, 6б, 6в, 7в, 7а, 10, 11, 12, 13, 13а, 16

#Новости#2#Элина Сайфранова#Город
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