Жителям Уфы сообщат о бомбоубежищах в случае необходимости

Жителям Уфы сообщат о бомбоубежищах только в случае необходимости, так как данная информация имеет ограниченный доступ. Об этом в эфире Business FM Уфа заявил замначальника управления гражданской защитой Уфы Александр Григорьев.
Отмечается, что при необходимости укрывать население информация до жителей будет доводиться через жилищно-эксплуатационные организации, старших по дому и по подъезду, а также через службу убежищ и укрытий города.
Напомним, что накануне, 19 октября, президент России ввел военное положение в четырех регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В этот же день Совет Федерации, утвердил данный указ президента. Подробнее о том, что означает введение военного положения Mkset сообщал здесь.
Между тем, в Башкирии вводится режим базовой готовности. В связи с чем, глава региона подписал указ о создании в республике нового Оперштаба, который будет заниматься важными вопросами в рамках региона в координации с федеральным центром. Кроме того, Хабиров разъяснил задачи, которые следуют из президентского указа.