Жителям Уфы сообщат о бомбоубежищах в случае необходимости

Между тем, в Башкирии вводится режим базовой готовности. В связи с чем, глава региона подписал указ о создании в республике нового Оперштаба, который будет заниматься важными вопросами в рамках региона в координации с федеральным центром. Кроме того, Хабиров разъяснил задачи, которые следуют из президентского указа.