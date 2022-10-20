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Жителям Уфы сообщат о бомбоубежищах в случае необходимости

20 октября 03:24
Фото: 1MI
Информация о бомбоубежищах имеет ограниченный доступ.

Жителям Уфы сообщат о бомбоубежищах только в случае необходимости, так как данная информация имеет ограниченный доступ. Об этом в эфире Business FM Уфа заявил замначальника управления гражданской защитой Уфы Александр Григорьев.

Отмечается, что при необходимости укрывать население информация до жителей будет доводиться через жилищно-эксплуатационные организации, старших по дому и по подъезду, а также через службу убежищ и укрытий города.

Напомним, что накануне, 19 октября, президент России ввел военное положение в четырех регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В этот же день Совет Федерации, утвердил данный указ президента. Подробнее о том, что означает введение военного положения Mkset сообщал здесь.

Между тем, в Башкирии вводится режим базовой готовности. В связи с чем, глава региона подписал указ о создании в республике нового Оперштаба, который будет заниматься важными вопросами в рамках региона в координации с федеральным центром. Кроме того, Хабиров разъяснил задачи, которые следуют из президентского указа.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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