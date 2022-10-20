Жителям Башкирии объяснили как объяснить ребенку, что папа уехал на спецоперацию

Также родителям напомнили о том, что нельзя забывать и о себе, нельзя заваливать себя обязанностями и взваливать на себя слишком высокий груз ответственности. Безусловно есть ряд задач, от выполнения которых себя мама или другой опекун ребенка не могут освободить, однако «для родительского перфекционизма».