Жителям Башкирии объяснили как объяснить ребенку, что папа уехал на спецоперацию

В телеграм-канале Объясняем. Башкортостан опубликованы рекомендации о том как деликатно и не травмируя детскую психику довести до ребенка информацию о том, что его папа или другой близкий ему человек отправился участвовать в спецоперации.
Первой рекомендацией указана честность, маленькому человеку не стоит рассказывать небылиц. Однако и огорошивать его правдивой взрослой информацией специалисты не рекомендуют, предлагая дозировать негатив. Среди рекомендаций родителям — отвечать четко на поставленный вопрос ребенка, а также задавать ребенку встречные вопросы, которые позволят сформировать полноценную беседу.
Также родителям напомнили о том, что нельзя забывать и о себе, нельзя заваливать себя обязанностями и взваливать на себя слишком высокий груз ответственности. Безусловно есть ряд задач, от выполнения которых себя мама или другой опекун ребенка не могут освободить, однако «для родительского перфекционизма».
Родителям рекомендуют сохранять близость с ребенком, вместе читать, позволять в том числе и выражать негативные эмоции и не забывать играть с ним. И разумеется напоминать о том, что они любят его.
Напомнили в телеграм-канале и Единый всероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122. Он работает круглосуточно и бесплатно