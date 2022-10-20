Жительница Башкирии пожаловалась на сбор денег в школе на новую дверь с видеокамерой

Так, в прикрепленном сообщении, судя по всему, из родительского чата сообщается о сборе денег на замену двери и на установку видеодомофона в школе. Всего необходимо собрать 70 тысяч рублей и «с учетом неполной сдачи» родитель на каждого ребенка должен сдать по 200 рублей. Отмечается также, что для многодетных семей действует скидка — 100 рублей.