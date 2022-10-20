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Жительница Башкирии пожаловалась на сбор денег в школе на новую дверь с видеокамерой

20 октября 12:09
Фото: 1MI
Сбор средств организован на замену двери и на установку видеодомофона в школе № 7 в Сибае, сообщает местная жительница.

Жительница Сибая сообщила о денежных сборах в школе № 7. Свою жалобу вместо со скриншотом сообщения о «единогласном решении» Ирина Ш. оставила на странице Радия Хабирова.

Так, в прикрепленном сообщении, судя по всему, из родительского чата сообщается о сборе денег на замену двери и на установку видеодомофона в школе. Всего необходимо собрать 70 тысяч рублей и «с учетом неполной сдачи» родитель на каждого ребенка должен сдать по 200 рублей. Отмечается также, что для многодетных семей действует скидка — 100 рублей.

— Это школа номер 7 города Сибай. Не обходится без сборов и родителей. Прошу вас принять меры, — пишет женщина.

Фото: Ирина Шувалова // vk.com

Mkset направил письменный запрос в пресс-службу администрации города Сибай с просьбой прояснить ситуацию.

Ранее жители Башкирии также рассказывали случаи о «поборах» в школах.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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