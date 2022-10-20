Жительница Башкирии пожаловалась на сбор денег в школе на новую дверь с видеокамерой

Жительница Сибая сообщила о денежных сборах в школе № 7. Свою жалобу вместо со скриншотом сообщения о «единогласном решении» Ирина Ш. оставила на странице Радия Хабирова.
Так, в прикрепленном сообщении, судя по всему, из родительского чата сообщается о сборе денег на замену двери и на установку видеодомофона в школе. Всего необходимо собрать 70 тысяч рублей и «с учетом неполной сдачи» родитель на каждого ребенка должен сдать по 200 рублей. Отмечается также, что для многодетных семей действует скидка — 100 рублей.
— Это школа номер 7 города Сибай. Не обходится без сборов и родителей. Прошу вас принять меры, — пишет женщина.
Mkset направил письменный запрос в пресс-службу администрации города Сибай с просьбой прояснить ситуацию.