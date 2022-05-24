«Подарки по цене айфона»: жители Башкирии рассказали случаи о «поборах» в школах

Цена вопроса — около четырех тысяч рублей в год, и здесь речь только о допзанятиях. Педагог уверенно пишет, что «на свои нужды» родители деньги находят, а на развитие детей раскошеливаться не желают и сообщает, что в следующем году оплатят «допы» «все без исключений» еще в первом триместре учебного года. Комментариев РОНО по данному вопросу Mkset получить не смог, несмотря на все старания, зато жители Башкирии в комментариях к материалу в соцсетях и в телеграм-каналах не поскупились. Отметим, что мнения граждан разделились.