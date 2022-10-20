mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти назвали Башкирию опорным тыловым регионом Российской Федерации

20 октября 05:19
Фото: vk.com Рустам Ишмухаметов
О новой главной миссии Башкирии рассказал на своей странице в социальной сети заместитель председателя Курултая Рустам Ишмухаметов 19 октября.

После введенного указом президента Путина о введении в Башкирии режима базовой готовности о котором Mkset подробно рассказывал здесь, заместитель председателя Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов на своей странице в социальной сети прокомментировал это событие и заявил, что Башкирия сегодня является опорным тыловым регионом.

А мы сегодня, как и в годы Великой Отечественной, опорный тыловой регион. Куем победу в тылу в прямом смысле слова. На той же нашей оборонке. Но и не только на ней.Рустам Ишмухаметов

Рустам Ишмухаметов упомянул и о том, что республика находится в значительном отдалении от зоны проведения СВО, однако подчеркнул, что несмотря на это “указы Президента о введении военного положения на освобожденных территориях и о расширении полномочий глав регионов нас тоже касаются”. Касаются они республики потому, что их цель это не только усиление антитеррористической защищенности, а также отлаженная работа по производству необходимых для фронта продуктов.

Вчера введение режима базовой готовности также прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров, назвав его большой ответственностью для региона.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44