Власти назвали Башкирию опорным тыловым регионом Российской Федерации

Рустам Ишмухаметов упомянул и о том, что республика находится в значительном отдалении от зоны проведения СВО, однако подчеркнул, что несмотря на это “указы Президента о введении военного положения на освобожденных территориях и о расширении полномочий глав регионов нас тоже касаются”. Касаются они республики потому, что их цель это не только усиление антитеррористической защищенности, а также отлаженная работа по производству необходимых для фронта продуктов.