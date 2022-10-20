Власти назвали Башкирию опорным тыловым регионом Российской Федерации

После введенного указом президента Путина о введении в Башкирии режима базовой готовности о котором Mkset подробно рассказывал здесь, заместитель председателя Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов на своей странице в социальной сети прокомментировал это событие и заявил, что Башкирия сегодня является опорным тыловым регионом.
А мы сегодня, как и в годы Великой Отечественной, опорный тыловой регион. Куем победу в тылу в прямом смысле слова. На той же нашей оборонке. Но и не только на ней.Рустам Ишмухаметов
Рустам Ишмухаметов упомянул и о том, что республика находится в значительном отдалении от зоны проведения СВО, однако подчеркнул, что несмотря на это “указы Президента о введении военного положения на освобожденных территориях и о расширении полномочий глав регионов нас тоже касаются”. Касаются они республики потому, что их цель это не только усиление антитеррористической защищенности, а также отлаженная работа по производству необходимых для фронта продуктов.
Вчера введение режима базовой готовности также прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров, назвав его большой ответственностью для региона.