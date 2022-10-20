В Якутии назвали главные события в регионе за 20 лет

Масштабное исследование по всей Российской Федерации проводят социологи, корреспонденты и прочие эксперты. Они пытаются определить самые важные для молодого поколения моменты новейшей истории за два последних десятилетия. Об этом информирует newsnn.ru.
На самые актуальные вопросы интервьюеров дают ответ граждане, которым от 18 до 35 лет. Для удобства участников исследования разбили на фокус-группы.
Сейчас сотрудники ИРИ опубликовали итоги опроса населения Якутии. Это неповторимый по своей красоте северный край. Суровую зиму там сменяет жаркое лето.
В республике завершено возведение железнодорожной станции Нижний Бестях. Это конечный пункт Амуро-Якутской магистрали. Станция расположена в 10 км от одноименного села, на правом берегу реки Лены. Строительство объекта стартовало в 1985-м. В эксплуатацию его ввели лишь в 2019 году. Тогда же, в 2019-м, в состав Якутии вошло еще восемь районов, расположенных за полярным кругом. Сегодня эти населенные пункты принимают участие в программах по развитию Арктики. Там строятся дома, прокладываются трассы, развивается медицина, идет работа по устранению вредных влияний на окружающую среду.
На территории Якутии в рамках реализации федеральной программы «Дальний Восток и Забайкалье» распахнул свои двери кардиососудистый центр Национального центра медицины. На Дальнем Востоке это одно из ведущих лечебных учреждений. Одновременно в клинике могут проходить лечение 150 человек.
В Якутии по предложению ее главы появилась Ассоциация Олонхо. Эпическому искусству якутов уже 1200 лет. В 2009 году Олонхо попало в Список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Эпос включает несколько больших сказаний, повествующих о торжестве добра, мужестве, уважении к родителям и ценности семьи.
Помимо этого, известность Якутии приносит и ее кинематограф. Он по аналогии с Голливудом получил название «Сахавуд». За минувшие 15 лет в регионе сняли 18 игровых картин. Их общий бюджет составил 3 млн рублей. Кино снимают на национальном языке и на местном материале.