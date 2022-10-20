В Якутии назвали главные события в регионе за 20 лет

В республике завершено возведение железнодорожной станции Нижний Бестях. Это конечный пункт Амуро-Якутской магистрали. Станция расположена в 10 км от одноименного села, на правом берегу реки Лены. Строительство объекта стартовало в 1985-м. В эксплуатацию его ввели лишь в 2019 году. Тогда же, в 2019-м, в состав Якутии вошло еще восемь районов, расположенных за полярным кругом. Сегодня эти населенные пункты принимают участие в программах по развитию Арктики. Там строятся дома, прокладываются трассы, развивается медицина, идет работа по устранению вредных влияний на окружающую среду.