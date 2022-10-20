В проект «20 главных событий России за 20 лет» включили достижения Мордовии

Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года провели обновление саранского аэропорта. Рабочие удлинили и усилили взлетно-посадочную полосу. Кроме того, там возвели двухэтажный терминал площадью 7 000 квадратных метров. Его пропускная способность 300 пассажиров в час. На территории построили и еще один, временный терминал. Он рассчитан на 360 пассажиров.