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В проект «20 главных событий России за 20 лет» включили достижения Мордовии

20 октября 09:08
Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» представили национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». В рамках этого проекта работают сотрудники СМИ, социологи и прочие специалисты. Он должны установить эпизоды истории последнего времени, заметнее всего сказавшиеся на жизни молодых россиян.

Ответы на основные вопросы исследователей давали представители фокус-групп по всему государству в возрасте 18 — 35 лет. Об этом информирует newsnn.ru.

Сейчас внимание обращено на Мордовию. За два минувших десятилетия там произошло много нового.

В республике масштабной реконструкции подвергся один из самых старых парков. Он расположен в Ардатове. К столетию парка он был преображен по национальному проекту «Жилье и городская среда». Территорию объекта расширили. Там появилась детская площадка, аттракционы и спортивная площадка с тренажерами.

В столице Мордовии — Саранске — возвели универсальный стадион «Саранск Арена». Он в 2018 году принял четыре матча чемпионата мира по футболу. Строительство стадиона на берегу реки Инсар продолжалось с 2011 года. Он вмещает 44 000 человек.

В районах Мордовии в 2010 году ввели в эксплуатацию пять спортивных объектов. Например, в городе Рузаевке появился плавательный бассейн «Дельфин». Деньги на его строительство предоставили в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2006–2015 годы».

В селе Ромоданово в одно время открылись сразу три объекта. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе, ледовом дворце и стадионе. В поселке Рождествено Ичалковского района тоже построили физкультурно-оздоровительный центр, а вместе с ним и бассейн «Жемчужина».

Накануне чемпионата мира по футболу 2018 года провели обновление саранского аэропорта. Рабочие удлинили и усилили взлетно-посадочную полосу. Кроме того, там возвели двухэтажный терминал площадью 7 000 квадратных метров. Его пропускная способность 300 пассажиров в час. На территории построили и еще один, временный терминал. Он рассчитан на 360 пассажиров.

Три года назад в Саранске появился еще один парк. На улице Ярославской в 2019 году открыли парк Победы. Он расположился на месте старых гаражей, оказавшись первым объектом, возведенным по программе «Формирование комфортной городской среды».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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