Названы главные события в Северной Осетии за последние 20 лет

Основные достижения этого края вошли в список «20 главных событий России за 20 лет», который холдинг 1MI представил при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета». Об этом пишет newstracker.ru.
В республике началось строительство 15-километровой объездной дороги в обход Владикавказа. Эта дорога позволит вывести из города большегрузный транспорт. Помимо дорожного полотна, в дальнейшем будут созданы автостоянки для грузового и легкового транспорта. При этом, большое внимание уделяется экологичности проекта.
В Северной Осетии за последние годы открыли свои двери множество учебных заведений. Одно из них — гимназия «Диалог», которая рассчитана на 1100 мест. На базе этого учебного заведения создан первый в республике Центр цифрового образования «IT-куб».
В нынешнем году начались строительные работы по возведению еще одной новой школы на 550 мест, при этом в 25 школах будут произведены капитальные ремонты зданий.
Во Владикавказе завершена реконструкция центрального парка им. К. Л. Хетагурова. При работах по благоустройству этой территории удалось полностью сохранить атмосферу прошлой эпохи. Работы по переустройству парка шли в несколько этапов, начиная с 2010 года.
Подошла к завершению работа по капитальной реконструкции площади фонтанов
на улице Морских пехотинцев. Это популярное место отдыха горожан
подверглось реконструкции впервые за 15 лет. В ходе ремонта рабочие постарались сохранить знаменитые фонтаны-одуванчики и гейзер. Всего в прошлом году в надлежащий порядок были 22 общественных пространства во Владикавказе.
Сегодня во Владикавказе работает один из лучших в стране Центр коррекции двигательных нарушений для детей с ДЦП «Ир». Центр оснащен лучшей медицинской техникой, а вся территория обустроена с учетом потребностей детей имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Лечение включает в себя водолечение, физиотерапию, а также психологическую поддержку. Кроме того, здесь используется иппотерапия, где дети могут кататься на специальных велосипедах оборудованных приспособлениями для фиксации.