Названы главные события в Северной Осетии за последние 20 лет

Сегодня во Владикавказе работает один из лучших в стране Центр коррекции двигательных нарушений для детей с ДЦП «Ир». Центр оснащен лучшей медицинской техникой, а вся территория обустроена с учетом потребностей детей имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Лечение включает в себя водолечение, физиотерапию, а также психологическую поддержку. Кроме того, здесь используется иппотерапия, где дети могут кататься на специальных велосипедах оборудованных приспособлениями для фиксации.