Мэрия Уфы напомнила жителям о том, что пришла пора «переобуваться»

«Своевременное „переобувание“ автомобиля поможет избежать многих проблем» — напомнили в телеграм-канале администрации города и выложили полезную памятку о том, как правильно переобуть легковой автомобиль. Пора заменить «лысую» резину на шипованную уже настала, оптимальным периодом в мэрии назвали период с сентября по ноябрь, и сегодня протекает именно он. Среди рекомендаций указан и конкретный показатель среднесуточной температуры — 5 градусов выше нуля, при такой средней температуре очень вероятно появление по утрам гололеда на дорогах.