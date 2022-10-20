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Мэрия Уфы напомнила жителям о том, что пришла пора «переобуваться»

20 октября 09:44
Фото: 1MI
Развернутая памятка с полезными советами по смене летней автомобильной резины на зимнюю появилась в телеграм-канале администрации Уфы 20 октября.

«Своевременное „переобувание“ автомобиля поможет избежать многих проблем» — напомнили в телеграм-канале администрации города и выложили полезную памятку о том, как правильно переобуть легковой автомобиль. Пора заменить «лысую» резину на шипованную уже настала, оптимальным периодом в мэрии назвали период с сентября по ноябрь, и сегодня протекает именно он. Среди рекомендаций указан и конкретный показатель среднесуточной температуры — 5 градусов выше нуля, при такой средней температуре очень вероятно появление по утрам гололеда на дорогах.

Напомнили в мэрии и о том, что использование изношенной зимней резины чревато не только рисками аварий на дорогах, но и административным штрафом в 500 рублей. наложен на автолюбителя данный штраф будет в том случае, если глубина протектора в самом глубоком участке шины менее 4 миллиметров.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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