Какие региональные и федеральные выплаты положены мобилизованным в Башкирии

Напомним, вчера в ходе заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что денежное довольствие мобилизованных граждан не должно быть меньше 195 тысяч рублей за календарный месяц. Тем временем Госдума РФ рассматривает возможность введения в стране единовременной выплаты мобилизованным резервистам в размере 300 тысяч рублей, а также освобождение их от уплаты процентов по кредитам, включая ипотечные (что не является тем же самым, что кредитные каникулы, которые Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять мобилизованным по заявлению), выплату ежемесячного пособия для детей в возрасте до трех лет, а также введения нового денежного пособия для беременной супруги мобилизованного мужчины и выплату компенсации 50% стоимости ОСАГО. Среди мер поддержки также предусмотрено освободить данную категорию граждан от платы за жилые помещения, коммунальные услуги и взносов за капремонт.