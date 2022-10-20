Какие региональные и федеральные выплаты положены мобилизованным в Башкирии

Журналисты издания Properm.ru решили выяснить, как отличаются региональные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации. Существуют как общефедеральные выплаты, так и выплаты региональные, кроме того регионы предоставляют мобилизованным и их семьям многочисленные льготы. Так, в Башкирии Радий Хабиров в начале нынешней недели на оперативке в правительстве напоминал о 30 подобных мерах.
Однако единовременные региональные выплаты по стране весьма существенно отличаются от региона к региону. К примеру, в республике Мордовия вовсе нет региональных выплат мобилизованным, также как и в Приморской области. В Костромской области региональная выплата составляет 50 тысяч рублей в месяц, столько же составляет выплата в соседней с Башкирией Оренбургской области.
А вот в Башкирии региональная выплата мобилизованным гражданам составляет столько же, сколько платят мобилизованным в Московской области, — 200 тысяч рублей. Нельзя не упомянуть и предусмотренные Татарстаном меры поддержки, в соседней республике единовременно выплачивают по 20 тысяч рублей каждому ребенку мобилизованного гражданина. Полную таблицу по регионам России с подробным описанием региональных мер поддержки изучить можно здесь.
Помимо единовременной выплаты в Башкирии для мобилизованных, членам их семей доступна отмена платы за детские сады, отмена платы за горячее питание детям с 5 по 11 класс, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей. Не так давно Mkset сообщал и о проекте закона, согласно которому в 2022 году участников СВО хотят освободить от уплаты транспортного налога.
Напомним, вчера в ходе заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что денежное довольствие мобилизованных граждан не должно быть меньше 195 тысяч рублей за календарный месяц. Тем временем Госдума РФ рассматривает возможность введения в стране единовременной выплаты мобилизованным резервистам в размере 300 тысяч рублей, а также освобождение их от уплаты процентов по кредитам, включая ипотечные (что не является тем же самым, что кредитные каникулы, которые Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять мобилизованным по заявлению), выплату ежемесячного пособия для детей в возрасте до трех лет, а также введения нового денежного пособия для беременной супруги мобилизованного мужчины и выплату компенсации 50% стоимости ОСАГО. Среди мер поддержки также предусмотрено освободить данную категорию граждан от платы за жилые помещения, коммунальные услуги и взносов за капремонт.