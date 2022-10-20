Хабиров озвучил на оперштабе изменения в Башкирии после введения спецрежима

19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех субъектах федерации, а также повышенный уровень в Центральном и Южном федеральных округах. Однако изменения коснулись и Башкирии, в республике как и в других регионах ввели режим базовой готовности, в связи с чем был создан новый Оперштаб. Сегодня, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба в доме Республики, в ходе которого руководитель региона обозначил главную задачу.