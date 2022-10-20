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Хабиров озвучил на оперштабе изменения в Башкирии после введения спецрежима

20 октября 10:17
Фото: glavarb.ru
Первое заседание нового оперативного штаба, который возглавил глава региона, состоялось 20 октября.

19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех субъектах федерации, а также повышенный уровень в Центральном и Южном федеральных округах. Однако изменения коснулись и Башкирии, в республике как и в других регионах ввели режим базовой готовности, в связи с чем был создан новый Оперштаб. Сегодня, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба в доме Республики, в ходе которого руководитель региона обозначил главную задачу.

Главная наша задача — обеспечить надёжную работу предприятий, организаций, в целом экономики и социальной сферы республики.Радий Хабиров

На сайте главы о заседании Оперштаба говорили о том как сохранить в Башкирии устойчивое функционирование экономики, также в ходе заседания от главы Башкирии поступила директива адресованная правительству и муниципалитетам – уделять особое внимание оказанию адресной помощи семьям мобилизованных граждан.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Политика
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