В Уфе в случае необходимости раскроют местоположение бомбоубежищ

Заместитель руководителя УГЗ Уфы Александр Григорьев в радиоэфире сообщил, что жителям Уфы при необходимости раскроют адреса бомбоубежищ, которые на сегодняшний день не раскрываются гражданам. Пока такой необходимости нет сведения о расположении данных объектов не разглашаются.
По словам Александра Григорьева при необходимости информация об адресах бомбоубежищ, которые есть в Уфе, будет распространяться с помощью жилищно-эксплуатационных организаций и через гражданских лиц, которые к данным организациям относятся — через старших по дому или же по подъезду. Также распространением информации о расположении бомбоубежищ будет заниматься специальная служба убежищ и укрытий города.
Открытую информацию о бомбоубежищах, которая находится в открытом доступе Mkset публиковал в марте 2022 года, в нем подробно рассказывается все что доступно гражданским лицам о бомбоубежищах.