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В Уфе в случае необходимости раскроют местоположение бомбоубежищ

19 октября 14:24
Фото: УГЗ Уфы
На сегодняшний день адреса бомбоубежищ в столице Башкирии не раскрываются, однако при необходимости горожанам о них расскажут, сообщил замглавы Управления гражданской защиты Уфы в эфире радио Business FM Ufa 19 октября.

Заместитель руководителя УГЗ Уфы Александр Григорьев в радиоэфире сообщил, что жителям Уфы при необходимости раскроют адреса бомбоубежищ, которые на сегодняшний день не раскрываются гражданам. Пока такой необходимости нет сведения о расположении данных объектов не разглашаются.

По словам Александра Григорьева при необходимости информация об адресах бомбоубежищ, которые есть в Уфе, будет распространяться с помощью жилищно-эксплуатационных организаций и через гражданских лиц, которые к данным организациям относятся — через старших по дому или же по подъезду. Также распространением информации о расположении бомбоубежищ будет заниматься специальная служба убежищ и укрытий города.

Открытую информацию о бомбоубежищах, которая находится в открытом доступе Mkset публиковал в марте 2022 года, в нем подробно рассказывается все что доступно гражданским лицам о бомбоубежищах.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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