В Уфе в случае необходимости раскроют местоположение бомбоубежищ

По словам Александра Григорьева при необходимости информация об адресах бомбоубежищ, которые есть в Уфе, будет распространяться с помощью жилищно-эксплуатационных организаций и через гражданских лиц, которые к данным организациям относятся — через старших по дому или же по подъезду. Также распространением информации о расположении бомбоубежищ будет заниматься специальная служба убежищ и укрытий города.