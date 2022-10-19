В Москву приедут участники конференции по корпоративным коммуникациям InterComm 2022

Эксперта по стратегии, идеологии и брендингу Антона Буланова ждут на конференции с его TED-выступлением. Он расскажет о том, почему именно со сценарным планированием связывают сегодня решение актуальных задач. Вниманию участников конференции будут представлены прогнозы основателя и генерального директора компании REDLINE Елены Шурыгиной, касающиеся судьбы ивентов в ближайшее время. А на лайфхак-сессии CEO платформы «ПРУФИКС» Алексея Маханькова будет возможность понять, что необходимо предпринять, чтобы от онлайн-встреч руководителей компаний с сотрудниками был максимальный эффект.