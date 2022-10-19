В Москву приедут участники конференции по корпоративным коммуникациям InterComm 2022

Как сообщает, в ходе первой части конференции предусмотрено обсуждение инструментов коммуникаций в ситуации, когда «трясет» всю планету.
Сразу для трех выступлений организаторы подготовили основную сцену. О том, куда идет мир и как с учетом этого должна меняться конъюнктура коммуникаций, предстоит рассказать заместителю председателя Госдумы Борису Чернышову, сообщает newsnn.ru.
Итоги исследования «Зеркало коммуникаций», которое совместными усилиями проводили InterComm и «ЭКОПСИ Консалтинг», будут темой презентации директора HR-проектов Виктории Кабаковой.
CEO, руководители HR- и PR-отделов крупнейших компаний во время дискуссий выяснят, какие коммуникации могут работать, когда происходят негативные события. А также насколько прочным может оказаться бренд работодателя с точки зрения ESG.
Участникам форума предстоит услышать виртуальный доклад директора по развитию «Яндекс Go» Олеси Мордовиной о возможности бизнеса использовать well-being инструменты в сложной обстановке. Также она поделится своим видением, как можно улучшить жизнь сотрудников за счет льготного пакета.
Альтернативная сцена была выбрана организаторами конференции для медиабатла, в котором предстоит сойтись представителям крупнейших банков — «Открытие» и «Тинькофф». Они создают современную 360-систему медиакоммуникаций для своих сотрудников. И каждому из участников батла предстоит обосновать свои методы, которые они использовали в ходе ее создания.
Во второй части конференции ее участники будут рассуждать о ключевых вызовах нынешнего года.
Аквариумную дискуссию, на которой ее участникам предстоит разобраться, что происходит с брендом работодателя в этом году, решено провести в широком составе. Своим видением трансформации и повышения устойчивости поделятся спикеры, которые представляют лидеров отрасли — Сбер, «Сибур», РЖД, «Газпромбанк», «Теле2». Для такой серьезной дискуссии решено выделить основную сцену
Эксперта по стратегии, идеологии и брендингу Антона Буланова ждут на конференции с его TED-выступлением. Он расскажет о том, почему именно со сценарным планированием связывают сегодня решение актуальных задач. Вниманию участников конференции будут представлены прогнозы основателя и генерального директора компании REDLINE Елены Шурыгиной, касающиеся судьбы ивентов в ближайшее время. А на лайфхак-сессии CEO платформы «ПРУФИКС» Алексея Маханькова будет возможность понять, что необходимо предпринять, чтобы от онлайн-встреч руководителей компаний с сотрудниками был максимальный эффект.
Что же касается третьей части конференции, ее было решено посвятить практике. Предусмотрена презентация лучших проектов из шорт-листа премии InterComm 2022. Их представят непосредственно авторы. Для данного мероприятия решено отвести сразу основную и альтернативную сцены.
Завершится работа конференции яркой торжественной церемонией, во время которой будут вручены награды победителям и призерам XIII премии InterComm 2022.