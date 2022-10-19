В Башкирии заключены контракты на 53 млн рублей на товары для мобилизованных граждан

Менее чем через неделю на склад в башкирских Чишмах придут товары для призванных в рамках частичной мобилизации граждан, на поставку которых вчера и позавчера, 17 и 18 октября были заключены госконтракты. ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкирии» заказала одежду, как верхнюю, так и нижнее белье, включая термобелье и обычные трусы, и разумеется обувь.