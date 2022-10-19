mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии заключены контракты на 53 млн рублей на товары для мобилизованных граждан

19 октября 13:43
Фото: 1MI
Одежду и экипировку, которые поставит компания «Эксперт» оплатит бюджет Башкирии, следует из информации размещенной на сайте госзакупок 17 и 18 октября.

Менее чем через неделю на склад в башкирских Чишмах придут товары для призванных в рамках частичной мобилизации граждан, на поставку которых вчера и позавчера, 17 и 18 октября были заключены госконтракты. ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкирии» заказала одежду, как верхнюю, так и нижнее белье, включая термобелье и обычные трусы, и разумеется обувь.

Также объектами закупки стали медицинские комплекты, в которые входят средства для остановки кровотечения (жгуты) и антисептические принадлежности — бинты, салфетки и перекись водорода.

53,6 миллиона рублей, которыми оплатят закупку для мобилизованных граждан, будут взяты из регионального бюджета Башкирии.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44