В Башкирии мужчина незаконно вырубил ценной породы деревьев на 1,6 миллиона рублей

Белорецкий межрайонный суд приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы условно, а также испытательный срок на три года за незаконную вырубку деревьев в одном из лесных массивов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что, а августе прошлого года мужчина, орудуя бензопилой марки «Штиль», нарубил сосен объемом свыше 58 куб. м. Тем самым мужчина нанес лесному фонду ущерб на сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Отмечается, что наряду с условным и испытательным сроком в качестве меры пресечения суд обязал белоречанина вернуть государству незаконно добытую древесину, взыскал сумму причиненного от действий мужчины вреда и конфисковал орудие преступления — бензопилу.
Отметим, что ранее жителю города Белорецк предъявили обвинения о незаконном сбыте древесины в республику Узбекистан. Злоумышленник вывез в Узбекистан лесоматериалов на сумму свыше десяти миллионов рублей.