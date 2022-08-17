Житель Башкирии незаконно продал древесину в Узбекистан на 10 млн рублей

Житель Башкирии незаконно продал древесину в Узбекистан на 10 млн рублей
Житель Башкирии незаконно продал древесину в Узбекистан на 10 млн рублей
Вчера, 12:02ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Контрабандисту может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РБ

В Башкирии жителя города Белорецк обвиняют в контрабанде древесины в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РБ.

Как сообщают в ведомстве, мужчина занимался скупкой незаконно добытых лесоматериалов хвойных пород, которые впоследствии распиливал на собственной лесопилке для дальнейшей реализации за рубежом. Отмечается, что мужчина, будучи осведомлённым о том, что древесина является стратегически важным ресурсом и подлежит таможенному декларированию, вносил в систему учёта заведомом ложные данные. Таким образом, злоумышленнику удалось вывести на территорию республики Узбекистан порядка 1,8 тысяч кубометров лесоматериалов, стоимость которых превышает 10,5 миллионов рублей.

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждены девять уголовных дел по статье о контрабанда стратегически важных ресурсов, наказание по которой предусматривает до до семи лет лишения свободы.

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