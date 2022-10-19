С 20 октября из Уфы дважды в неделю начнут летать прямые рейсы в город Нарьян-Мар

Летать самолеты до Нарьян-Мара и обратно будут по четвергам и по воскресеньям. Добраться от одного города до другого удастся менее чем за два с половиной часа — время в полете составит 2 часа и 25 минут. Наверняка данный рейс будет пользоваться у жителей Башкирии, а именно у вахтовиков большой популярностью.