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С 20 октября из Уфы дважды в неделю начнут летать прямые рейсы в город Нарьян-Мар

19 октября 15:36
Фото: 1MI
Об очередном новом внутреннем рейсе, который наверняка будет востребован жителями Башкирии сообщили в пресс-службе аэропорт Уфы 19 октября.

В Ненецкий автономный округ Российской Федерации, а точнее в его столицу, город Нарьян-Мар с завтрашнего дня, 20 октября, станет существенно проще попасть из столицы Башкирии Уфы. Дело в том, что с 20 октября из Уфы два раза неделю будут летать самолеты Bombardier CRJ200, способных за один рейс перевозить до 50 пассажиров.

Летать самолеты до Нарьян-Мара и обратно будут по четвергам и по воскресеньям. Добраться от одного города до другого удастся менее чем за два с половиной часа — время в полете составит 2 часа и 25 минут. Наверняка данный рейс будет пользоваться у жителей Башкирии, а именно у вахтовиков большой популярностью.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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