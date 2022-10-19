Режим базовой готовности, отзыв многодетных отцов и закупки мобилизованным Башкирии

Не дожидаясь прямой линии и даже не ведая о ней школьники из родного города Радия Хабирова попросили главу освободить их учителя от частичной мобилизации, опасаясь, что без него ЕГЭ по истории и обществознанию им не осилить. Насколько эффективным было видеообращение к главе республики сказать трудно — через несколько часов после публикации его удалили.