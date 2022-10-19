Режим базовой готовности, отзыв многодетных отцов и закупки мобилизованным Башкирии

В следующий четверг, 27 сентября глава Башкирии Радий Хабиров проведет прямую линию, в ходе которой будет отвечать на вопросы граждан, но хотя линия и будет прямой и глава в прямом эфире даст ответы граждан, эти самые вопросы следует задать заблаговременно. Как это сделать рассказали здесь.
Не дожидаясь прямой линии и даже не ведая о ней школьники из родного города Радия Хабирова попросили главу освободить их учителя от частичной мобилизации, опасаясь, что без него ЕГЭ по истории и обществознанию им не осилить. Насколько эффективным было видеообращение к главе республики сказать трудно — через несколько часов после публикации его удалили.
Сегодня президент РФ ввел военное положение в 4 регионах России, которые были присоединены после проведения там референдумов. В Башкирии тем временем тоже изменился режим. Путин подписал указ о введении в республики режима базовой готовности. Следом за объявлением режима базовой готовности был опубликован региональный указ о создании нового оперштаба, чем он будет заниматься рассказали тут.
Вице-премьер Башкирии и доброволец Азат Бадранов приглашает на обряд жертвоприношения «курбан-ашы», который пройдет в ближайшую субботу в 16 мечетях Башкирии. Православных верующих Бадранов также призвал присоединиться и помолиться за участников СВО и поставить свечку в церкви за их здравие.
В Уфе в случае необходимости раскроют местоположение бомбоубежищ. На сегодняшний день адреса бомбоубежищ в столице Башкирии не раскрываются, однако при необходимости горожанам о них расскажут. Пока такой необходимости нет сведения о расположении данных объектов не разглашаются.
Была сегодня и долгожданная для многих семей новость — спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что мобилизованных многодетных отцов Башкирии вернут домой.
Невозможно обойтись и без ставшего традиционным расследования об Mkset. На этот раз журналист разузнал почему мамам новорожденных перестали давать подарки при выписке.