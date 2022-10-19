Республика Марий Эл вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие события и эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Сегодня наше внимание сконцентрировано на Республике Марий Эл. Она славится не только богатой историей, но и культурным наследием, а также самобытностью и гостеприимством местных жителей. За 20 лет край не только не растерял своих богатств, но и приумножил их.
В 2020 году в Марий Эл проходили работы по благоустройству 11 общественных мест. В частности, в Козьмодемьянске была благоустроена улица Пыринова. А в селе Шойбулак отремонтирована автомобильная дорога по улице Мира. В поселке Параньга наведен порядок в центральном сквере имени 40-летия Победы.
В рамках нацпроекта «Культура» была произведена реконструкция домов культуры в сельских райцентрах. В прошлом году капитальный ремонт прошел в трех сельских ДК. А всего с начала 2019 года в надлежащий порядок приведены десять учреждений.
За минувшие годы в республике было реконструировано, а также построено немало новых образовательных учреждений. Ученики Алексеевской школы Советского района получили полностью обновленный спортивный зал. Аналогичный спортзал, оборудованный современными спортивными снарядами, шведскими стенками, площадками и инвентарем, появился и в поселке Сысоево.
В 2019 году в Волжске закончилось строительство нового детского садика. Благодаря этому в городе была снята проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Годом позднее в Волжске открыло свои двери новое здание школы № 5.
Преображение сквера имени Ю. М. Свирина и пешеходной зоны улицы Свердлова в Йошкар-Оле стало ярким примером стремления сделать городскую среду более комфортной.
В 2014 году в Йошкар-Оле было открыто новое здание Марийского театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Новая сцена театра стала соответствовать самым высоким мировым стандартам. Ее площадь составила 432 квадратных метра. При этом зрительный зал стал вмещать 644 посетителя. Помимо этого, реконструкция коснулась Марийского национального театра, ТЮЗа, а также кукольного театра.