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Путин заявил, что мобилизованные участники СВО должны получать от 195 тысяч рублей

19 октября 12:04
Фото: 1MI
Президент РФ сообщил об этом на заседании Совбеза РФ 19 октября.

Сегодня на заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин заявил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время и выплатой денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации.

Сегодня же 19 октября президент подписал поручение о неукоснительном соблюдении срока и размера выплат, который не должен быть менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. А также сделал особый акцент на том, что денежное довольствие должно выплачиваться и в период подготовки и обучения личного состава.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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