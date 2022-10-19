Путин заявил, что мобилизованные участники СВО должны получать от 195 тысяч рублей

Сегодня же 19 октября президент подписал поручение о неукоснительном соблюдении срока и размера выплат, который не должен быть менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. А также сделал особый акцент на том, что денежное довольствие должно выплачиваться и в период подготовки и обучения личного состава.