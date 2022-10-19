Представители ПЦБК стали участниками бизнес-миссии в Бразилию

Индустрия целлюлозно-бумажной промышленности в Бразилии является одной из лидирующих в мире, поэтому российская делегация прибыла именно в эту страну. Глава «Лиги переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов отметил, что в нынешних условиях для России в условиях антироссийских санкций закрыты многие рынки, поэтому предприятия рассматривают сотрудничество с государствами, входящими в состав БРИКС. Также в планах создание в Российской Федерации инжинирингового центра, где будут производится запасные части для ремонта оборудования.