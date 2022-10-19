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Представители ПЦБК стали участниками бизнес-миссии в Бразилию

19 октября 09:56
Представители Пермской целлюлозно-бумажной компании вошли в состав делегации, которая посетила Бразилию с бизнес-миссией.

Как пишет издание Properm.ru, специалисты Пермской целлюлозно-бумажной компании и других отраслевых предприятий Российской Федерации в рамках бизнес-миссии изучали особенности бразильской целлюлозно-бумажной индустрии, машиностроение, а также посетили предприятия и выставку, обзавелись контактами в целях поиска новых поставщиков оборудования.

Индустрия целлюлозно-бумажной промышленности в Бразилии является одной из лидирующих в мире, поэтому российская делегация прибыла именно в эту страну. Глава «Лиги переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов отметил, что в нынешних условиях для России в условиях антироссийских санкций закрыты многие рынки, поэтому предприятия рассматривают сотрудничество с государствами, входящими в состав БРИКС. Также в планах создание в Российской Федерации инжинирингового центра, где будут производится запасные части для ремонта оборудования.

По словам директора по производству и развитию ПЦБК Дмитрия Бондарева, в рамках этой деловой поездки удалось оформить запросы на поставку оборудования и запасных частей. Он отметил, что бразильские компании имеют высокие шансы заменить европейских поставщиков и составить конкуренцию китайским производителям.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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