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Обращение школьников с просьбой освободить от мобилизации учителя из Башкирии удалили

19 октября 12:10
Фото: скриншот видеообращения
Видео старшеклассников, которые просили оставить их преподавателя на работе, удалили, а в администрации сообщили, что преподаватель продолжает работу, сообщил КоммерсантЪ-Уфа 19 октября.

Сегодня, 19 октября в популярном городском сообществе города Ишимбай в соцсетях появилось видеообращение от одиннадцатиклассников, которые обеспокоены судьбой своего преподавателя истории и обществознания, без которого дети опасаются остаться без должной подготовки к важным переходным аттестациям — ОГЭ И ЕГЭ. Mkset подробно рассказывал об этом обращении здесь.

Однако ситуация получила развитие в день публикации, пост из сообщества был удален, причины удаления поста неизвестны, однако изданию от городской администрации стало известно, что «на сегодняшний день преподаватель продолжает работать в школе», военный же комиссар города Ишимбай и Ишимбайского района Кирии Клюкин сообщил, что преподавателя-резервиста действительно вызывали в местный военный комиссариат, однако делалось это для уточнения документов воинского учета преподавателя.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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