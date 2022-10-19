Обращение школьников с просьбой освободить от мобилизации учителя из Башкирии удалили

Однако ситуация получила развитие в день публикации, пост из сообщества был удален, причины удаления поста неизвестны, однако изданию от городской администрации стало известно, что «на сегодняшний день преподаватель продолжает работать в школе», военный же комиссар города Ишимбай и Ишимбайского района Кирии Клюкин сообщил, что преподавателя-резервиста действительно вызывали в местный военный комиссариат, однако делалось это для уточнения документов воинского учета преподавателя.