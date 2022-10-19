Хабиров прокомментировал введение в Башкирии режима базовой готовности

Первое. Главная задача в рамках этого указа это повышение ответственности, повышение возможностей для глав субъектов и нашей управленческой команды принимать быстрые оперативные решения. Второе. Очень важный акцент в этих Указах это обязательная координация управленческих, республиканских в данном случае наших команд с территориальными органами федеральных структур, которые находятся не на нашей территории, поэтому это очень способствует нормально организованной работе.Радий Хабиров