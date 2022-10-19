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Хабиров прокомментировал введение в Башкирии режима базовой готовности

19 октября 16:58
Фото: скриншот телеэфира ГТРК "Башкортостан"
Глава республики разъяснил задачи, которые следуют из президентского указа в эфире ГТРК «Башкортостан» 19 октября.

Сегодня, 19 октября президент Путин подписал указ о введении в Башкирии режима базовой готовности. Вслед за федеральным указом появился и указ региональный о создании нового Оперштаба, который будет заниматься важными вопросами в рамках региона в координации с федеральным центром.

Хабиров заявил, что введение данного режима в республике это «на самом деле большая ответственность и очень важный момент» и перечислил причины:

Первое. Главная задача в рамках этого указа это повышение ответственности, повышение возможностей для глав субъектов и нашей управленческой команды принимать быстрые оперативные решения. Второе. Очень важный акцент в этих Указах это обязательная координация управленческих, республиканских в данном случае наших команд с территориальными органами федеральных структур, которые находятся не на нашей территории, поэтому это очень способствует нормально организованной работе.Радий Хабиров

Напомнил Хабиров и о том, что у Башкирии такой опыт уже был. когда в республике боролись с коронавирусной инфекцией. — Примерно такие же полномочия и такие же решения президента принимались — вспомнил он.

Для меня как для руководителя республики, и для всей управленческой команды, это вопросы экономики, это вопросы обеспечения наших социальных обязательств, это общественно-политическая стабильность и конечно очень важное чем мы сейчас занимаемся это обеспечение потребностей вооруженных сил Российской Федерации.Радий Хабиров

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Политика
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