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Грузия может установить 90-дневный лимит на пребывание россиян

19 октября 09:43
Фото: pixabay.com
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что Грузия может установить трехмесячный лимит на пребывание россиян в стране.

По словам Мурадяна, в странах бывшего СССР, включая Грузию, существует антироссийская риторика. Власти могут получать экономическую выгоду из-за пребывания большого числа граждан РФ в Грузии, но ввиду сильного давления на них срок пребывания россиян в стране могут сократить с одного года до 90-180 дней, передают слова эксперта «Известия».

Данное мнение разделяет и один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. По его словам, этот может стать одним из вариантов реакции властей на сложившуюся ситуацию.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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