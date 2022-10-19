Грузия может установить 90-дневный лимит на пребывание россиян

По словам Мурадяна, в странах бывшего СССР, включая Грузию, существует антироссийская риторика. Власти могут получать экономическую выгоду из-за пребывания большого числа граждан РФ в Грузии, но ввиду сильного давления на них срок пребывания россиян в стране могут сократить с одного года до 90-180 дней, передают слова эксперта «Известия».