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Башкирия стала учредителем ФК «Уфа», футболистов которого сократили вместе с тренером

19 октября 15:29
Фото: 1MI
Указ о том. что одним из учредителей команды станет республика, за подписью Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

У футбольного клуба «Уфа», который имел немало проблем, появится учредитель, серьезнее которого не придумаешь — это республика Башкортостан. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Радий Хабиров. Указ уже вступил в законную силу и именно это решение может стать поворотным моментом в судьбе ФК, который уже на протяжении долгого времени испытывает определенные трудности, которые некоторые называли даже проблемами.

Представлять республику в составе учредителей будет министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. нельзя не напомнить и о том, что вчера, 18 октября, все футболисты клуба и даже его главный тренер Шамиль Газизов получили документы о том, что их ждет сокращение.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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