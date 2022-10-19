Башкирия стала учредителем ФК «Уфа», футболистов которого сократили вместе с тренером

У футбольного клуба «Уфа», который имел немало проблем, появится учредитель, серьезнее которого не придумаешь — это республика Башкортостан. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Радий Хабиров. Указ уже вступил в законную силу и именно это решение может стать поворотным моментом в судьбе ФК, который уже на протяжении долгого времени испытывает определенные трудности, которые некоторые называли даже проблемами.