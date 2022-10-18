В полицию Уфы за неделю поступило 25 сообщений заложенных взрывных устройствах

«С 3 по 16 октября на территории Уфы зарегистрировано 13832 сообщений о происшествиях, из них 25 заведомо ложных сообщений об актах терроризма», — сказал он.
92 сообщения были о хранении наркотических средств, 42 — об их сбыте. Полицейские 310 раз выезжали на семейные скандалы. За неделю в городе задержали семь человек, числившихся в розыске. К административной ответственности привлекли 1087 граждан, 220 из которых — за мелкое хулиганство, 390 за появление в алкогольном опьянении в общественных местах, 377 — за распитие алкоголя в общественных местах.
Как сообщал Mkset, накануне эвакуация прошла в двух уфимских колледжах, УКСИВТ и топливно-энергетическом, а сегодня — в уфимском многопрофильном колледже.