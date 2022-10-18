В полицию Уфы за неделю поступило 25 сообщений заложенных взрывных устройствах

92 сообщения были о хранении наркотических средств, 42 — об их сбыте. Полицейские 310 раз выезжали на семейные скандалы. За неделю в городе задержали семь человек, числившихся в розыске. К административной ответственности привлекли 1087 граждан, 220 из которых — за мелкое хулиганство, 390 за появление в алкогольном опьянении в общественных местах, 377 — за распитие алкоголя в общественных местах.