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В Москве обсудили условия расширения сотрудничества между Россией и Кувейтом

18 октября 20:33
Фото: roscongress.org
В российской столице советник главы РФ Антон Кобяков встретился с Мансуром аль-Отейби, чрезвычайным и полномочным послом Государства Кувейт в Российской Федерации. На встрече стороны обсуждали вопросы расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Представители стран достигли соглашения, запланировав проведение общих культурно-деловых и научных мероприятий, приуроченных к 60-летнему юбилею с момента установления дипотношений между Кувейтом и Российской Федерацией. Кроме того, участники встречи обсудили интерес кувейтской делегации к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), запланированному на июнь следующего года. ПМЭФ традиционно воспринимается в качестве базы для обсуждения глобальной повестки государств. В данном случае поля ПМЭФ могут выступить в качестве платформы для подписания двусторонних инвестиционных соглашений между двумя странами. Кобяков подчеркнул большую важность участия делегаций Кувейта в ПМЭФ и Восточном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает secretmag.ru.

Стороны также обсудили присоединение Кувейта к саммиту в качестве государства — члена форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), расширяющее рамки взаимодействия и дающее возможность трансформации СВМДА в транснациональную организацию.

Представители стран также обсудили возможность установления безвизового режима между Российской Федерацией и Кувейтом.

Пристальное внимание сторон было направлено и на мероприятия по расширению общих инвестпроектов. В частности, было выдвинуто предложение об учреждении российско-кувейтского инвестиционного фонда.

Научные, а также культурные и деловые мероприятия, которые планируется приурочить к 60-летию установления дипломатических отношений между странами, собираются проводить не только в Российской Федерации, но и в Кувейте. Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества между ТПП Кувейта и Фондом Росконгресс.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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