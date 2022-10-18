В Москве обсудили условия расширения сотрудничества между Россией и Кувейтом

Представители стран достигли соглашения, запланировав проведение общих культурно-деловых и научных мероприятий, приуроченных к 60-летнему юбилею с момента установления дипотношений между Кувейтом и Российской Федерацией. Кроме того, участники встречи обсудили интерес кувейтской делегации к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), запланированному на июнь следующего года. ПМЭФ традиционно воспринимается в качестве базы для обсуждения глобальной повестки государств. В данном случае поля ПМЭФ могут выступить в качестве платформы для подписания двусторонних инвестиционных соглашений между двумя странами. Кобяков подчеркнул большую важность участия делегаций Кувейта в ПМЭФ и Восточном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает secretmag.ru.
Стороны также обсудили присоединение Кувейта к саммиту в качестве государства — члена форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), расширяющее рамки взаимодействия и дающее возможность трансформации СВМДА в транснациональную организацию.
Представители стран также обсудили возможность установления безвизового режима между Российской Федерацией и Кувейтом.
Пристальное внимание сторон было направлено и на мероприятия по расширению общих инвестпроектов. В частности, было выдвинуто предложение об учреждении российско-кувейтского инвестиционного фонда.
Научные, а также культурные и деловые мероприятия, которые планируется приурочить к 60-летию установления дипломатических отношений между странами, собираются проводить не только в Российской Федерации, но и в Кувейте. Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества между ТПП Кувейта и Фондом Росконгресс.