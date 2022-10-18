В Башкирии задержали водителя с запахом алкоголя, который сбил ребенка и скрылся

Владимир Севастьянов возглавляющий ГИБДД Башкирии рассказал о весьма странном ДТП, виновника которого поймали с запахом алкоголя, однако алкотестер никаких превышений не выявил. Предшествовало поискам водителя ДТП — водитель отечественной «двенашки» сбил 7-летнего мальчика и покинул место происшествия. Ребенок попал в больницу с травмами, а водителя стали искать правоохранители.
Мужчину, который был за рулем машины оперативно задержали и почувствовали от него запах спиртного, однако алкотестер с обонянием правоохранителей поспорил и показал допустимую норму содержания алкоголя. Объяснил это мужчина тем, что наехав на ребенка он испугался и уже дома принял на грудь. Однако при более подробном изучении имеющейся о мужчине информации стало известно что он не просто попадался в нетрезвом виде за рулем, а даже был наказан за него и отбывал 8-месячный срок в местах лишения свободы. Надо отметить и тот факт, что прав на вождение авто у мужчины не было.
Теперь на мужчину составлено несколько административных материалов за то, что он скрылся с места происшествия, за вождение без прав и без полиса ОСАГО. За наезд же на ребенка водителю предстоит ответить в рамках разбирательства, которое уже инициировано.