В Башкирии задержали водителя с запахом алкоголя, который сбил ребенка и скрылся

Мужчину, который был за рулем машины оперативно задержали и почувствовали от него запах спиртного, однако алкотестер с обонянием правоохранителей поспорил и показал допустимую норму содержания алкоголя. Объяснил это мужчина тем, что наехав на ребенка он испугался и уже дома принял на грудь. Однако при более подробном изучении имеющейся о мужчине информации стало известно что он не просто попадался в нетрезвом виде за рулем, а даже был наказан за него и отбывал 8-месячный срок в местах лишения свободы. Надо отметить и тот факт, что прав на вождение авто у мужчины не было.