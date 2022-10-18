В Башкирии родители обнаружили в кроватке бездыханное тело четырехмесячной девочки

Как стало известно изданию, сегодня утром молодую семью из города Нефтекамск постигло горе. Четырехмесячную девочку родители обнаружили в ее кроватке без признаков жизни. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть ребенка.
Собеседник «Башинформа» рассказал подробности произошедшего. Известно, что у ребенка накануне уже было недомогание, а именно повышенная температура тела, которую, по имеющейся у источника информации, мама сбила лекарством и уложила спать.
Инцидент по данным издания будут проверять правоохранители, которым предстоит установить причину смерти малышки.