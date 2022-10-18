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На выплаты детям с 3 до 7 лет в бюджет Башкирии поступит еще 284 миллиона рублей

18 октября 11:15
Фото: 1MI
Тема выплат пособий по сей день остается из популярнейших на странице главы региона, о поступлении средств же сообщили в пресс-службе минтруда 18 октября.

В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии сообщили о том, что в скором времени республика получит дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий с 3 до 7 лет, а также на выплату многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке. Говорится о 284 миллионах рублей, которые судя по всему попадут в Башкирию из федерального бюджета.

В ведомстве уточнили, что дополнительное финансирование на социальные выплаты понадобилось из-за произошедшей 1 июня индексации, которая увеличила прожиточный минимум на 10%, а именно на основе прожиточного минимума рассчитывается размер пособия с 3 до 7 лет, напомним, бывают они трех видов, в размере 50,75 и 100% от суммы прожиточного минимума.

Напомним, тема назначения выплат с 3 до 7 лет и отказов в них до сих пор остается в повестке, буквально под каждым постом Радия Хабирова с социальных сетях найдется несколько комментариев, в которых родители детей негодуют из-за того, что им не назначают пособия или же отказывают в них.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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