На выплаты детям с 3 до 7 лет в бюджет Башкирии поступит еще 284 миллиона рублей

Напомним, тема назначения выплат с 3 до 7 лет и отказов в них до сих пор остается в повестке, буквально под каждым постом Радия Хабирова с социальных сетях найдется несколько комментариев, в которых родители детей негодуют из-за того, что им не назначают пособия или же отказывают в них.